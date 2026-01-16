Большинство украинцев против уступок Донбассу в обмен на гарантии, - КМИС

"Большинство украинцев - 54% - считают категорически неприемлемым передать под контроль России весь Донбасс в обмен на гарантии безопасности. В то же время готовы на такую уступку - 39%. Еще 5% не смогли определиться со своим мнением", - говорится в результатах опроса.

Респонденты, для которых такое условие категорически неприемлемо, объясняли свою точку зрения тем, что Россия все равно не остановится и будет пытаться воевать против Украины дальше и тем, что Украина не может просто отказываться от своих территорий и людей, которые там живут.

Важно отметить, что те, кто готов на выход украинских войск из Донбасса, в основном все-таки ожидают практических и убедительных гарантий безопасности. То есть если окажется, что предлагаемые гарантии безопасности являются слабыми и не предусматривают серьезного ответа на агрессию России, тогда поддержка вывода войск с Донбасса будет еще ниже.

Опрос КМИС проводился в течение 9-14 января 2026 года методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием во всех регионах Украины, всего был опрошен 601 респондент.