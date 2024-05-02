Більшість українських біженців готові повернутися з-за кордону: за яких умов

Більшість українців все ще планують повернутися до України (26% точно та 26% скоріше). З них 61% планує це зробити після війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Info Sapiens .

Остаточне закінчення війни / припинення бойових дій та повітряних ударів, вищий рівень життя в Україні, можливість знайти добре оплачувану роботу - це фактори, які стимулюватимуть українських біженців повернутися до України.

Більшість дітей теж хочуть повернутися до України, але їх частка дещо менша ніж серед дорослих (22% точно, 25% скоріше). Найбільш охочі це зробити діти віком 6- 14 років і ті, що навчаються в українських школах.

Дослідницька агенція Info Sapiens провела опитування українських мігрантів, що перебувають за межами України, у грудні 2023 - січні 2024 року. Опитування не проводилося серед українців, які перебували на території Росії чи Білорусі. Для дослідження була сформована квотна вибірка, на основі даних Європейської служби статистики, а також офіційних даних щодо кількості українців, які виїхали до Великої Британії, Канади та Сполучених Штатів Америки. Метод опитування - SMS-розсилка із посиланням на онлайн-анкету. Загальна кількість опитаних - 1000 осіб.