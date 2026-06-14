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Большинство швейцарцев не поддержали идею ограничить население страны до 10 млн

20:03 14.06.2026 Вс
2 мин
Почему швейцарцы выступили против ограничения численности населения?
aimg Эдуард Ткач
Большинство швейцарцев не поддержали идею ограничить население страны до 10 млн Фото: люди не были убеждены в целесообразности плана (Getty Images)
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Сегодня в воскресенье, 14 июня, Швейцария отклонила идею об ограничении численности населения до 10 млн человек. Избиратели отдали приоритет экономической стабильности и связям с ЕС, а не опасениям иммиграции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Согласно прогнозу национальной телерадиокомпании SRF, которая традиционно проводит референдумы, около 45% избирателей высказались "за" предложением, а 55% - "против".

Голосование, которое сравнивали с референдумом по Brexit в Британии в 2016 году, вызвало беспокойство у бизнеса. Предприниматели опасались, что поддержка решения может положить конец свободному перемещению рабочей силы между Швейцарией и ЕС - главным торговым партнером страны.

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Предложение, которое активно продвигала правая Швейцарская народная партия, предусматривало, что население страны не должно превышать 10 млн человек до 2050 года. Причем были сказано, что если это произойдет в течение двух лет, то Швейцария должна прекратить свободу передвижения в ЕС.

По словам Урса Биери из социологической компании GFS Bern, инициатива не прошла по той причина, что несмотря на широко распространенную обеспокоенность Ростов населения, люди не были убеждены в целесообразности плана и опасались возможных побочных эффектов.

"Избирателей беспокоили негативные последствия для отношения Швейцарии с ЕС и для рынка труда. Людей также беспокоят такие вещи, как достаточное количество медицинского персонала и медицинских работников. Кроме того, существует мнение, что в нынешней международной обстановке для небольшой страны это неразумно", - пояснил он.

Отметим, что население Швейцарии уже составляет 9,1 млн человек и растет гораздо быстрее, чем в соседних странах ЕС. Иностранцы составляют почти 28% населения Швейцарии, и, согласно официальным прогнозам, к началу 2040-х годов его численность достигнет 10 млн человек.

Что еще известно

Напомним, в марте правительство Швейцарии назвало стабильные отношения с ЕС "стратегической необходимостью". Поэтому общественность начали убеждать поддержать новое соглашение с Брюсселем накануне общенационального референдума.

Речь идет о соглашении, которое было подписано в начале марта этого года и предусматривает, что стране придется частично имплементировать законодательство Евросоюза.

Но важно не только подписание, но и том, что документ должен быть утвержден на референдуме в Швейцарии. Ожидается, что голосование может состоятся не раньше следующего года.

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