Большинство швейцарцев не поддержали идею ограничить население страны до 10 млн

Сегодня в воскресенье, 14 июня, Швейцария отклонила идею об ограничении численности населения до 10 млн человек. Избиратели отдали приоритет экономической стабильности и связям с ЕС, а не опасениям иммиграции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Согласно прогнозу национальной телерадиокомпании SRF, которая традиционно проводит референдумы, около 45% избирателей высказались "за" предложением, а 55% - "против".

Голосование, которое сравнивали с референдумом по Brexit в Британии в 2016 году, вызвало беспокойство у бизнеса. Предприниматели опасались, что поддержка решения может положить конец свободному перемещению рабочей силы между Швейцарией и ЕС - главным торговым партнером страны.

Предложение, которое активно продвигала правая Швейцарская народная партия, предусматривало, что население страны не должно превышать 10 млн человек до 2050 года. Причем были сказано, что если это произойдет в течение двух лет, то Швейцария должна прекратить свободу передвижения в ЕС.

По словам Урса Биери из социологической компании GFS Bern, инициатива не прошла по той причина, что несмотря на широко распространенную обеспокоенность Ростов населения, люди не были убеждены в целесообразности плана и опасались возможных побочных эффектов.

"Избирателей беспокоили негативные последствия для отношения Швейцарии с ЕС и для рынка труда. Людей также беспокоят такие вещи, как достаточное количество медицинского персонала и медицинских работников. Кроме того, существует мнение, что в нынешней международной обстановке для небольшой страны это неразумно", - пояснил он.

Отметим, что население Швейцарии уже составляет 9,1 млн человек и растет гораздо быстрее, чем в соседних странах ЕС. Иностранцы составляют почти 28% населения Швейцарии, и, согласно официальным прогнозам, к началу 2040-х годов его численность достигнет 10 млн человек.