Келлог вскоре покажет Трампу планы прекращения войны в Украине: Bloomberg узнало детали

Спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог , планирует представить президенту США варианты прекращения российско-украинской войны. Это должно произойти уже в ближайшие недели.

По словам источников издания, на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии, которая начнется в пятницу, Келлог будет собирать мнения официальных лиц, а также будет делать тоже самое во время визитов в Киев и другие европейские столицы. В то же время, Келлог не планирует посещать Москву в ходе этой поездки.

Semafor ранее уже сообщало, что Келлог готовит варианты для Трампа. Источники Bloomberg отметили, что это бы подготовило почву для проведения главой Белого дома прямых переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трамп ранее заявлял, что готов напрямую поговорить с Путиным, чтобы положить конец почти трехлетней войне, и ранее пригрозил новыми санкциями, если российский диктатор не пойдет на переговоры.

Ожидается, что он обсудит с европейскими чиновниками их готовность взять на себя инициативу по предоставлению сдерживающих сил для обеспечения того, чтобы любое мирное урегулирование сохранялось. И хоть США вряд ли предоставят войска для этих ситуаций, но Штаты могли бы предоставить другие формы поддержки.

Также ожидается, что Келлог призовет союзников тратить больше на оборону, чего Трамп неоднократно требовал. Что касается давления на Москву, некоторые европейские чиновники советуют США усилить меры против российского энергетического сектора, включая снижение потолка цен на нефть и использование замороженных российских активов.