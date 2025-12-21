RU

Большинство областей снова без света: "Укрэнерго" определилось с графиками на 22 декабря

Фото: причиной ограничений стали удары РФ по энергетике (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Завтра в понедельник, 22 декабря, в большинстве областей Украины снова будут применяться графики почасовых отключений света. Кроме того, будут ограничения мощности для промышленности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрэнерго".

"Завтра, 22 декабря, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)", - говорится в сообщении.

Количество очередей, одновременно задействованных в отключениях, не обнародовано. Однако в компании отметили, что причиной введения мер ограничения стали последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты Украины.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - добавили в "Укрэнерго".

Также в компании обратились к украинцам с просьбой экономно потреблять электроэнергию, когда она появляется по графику.

Ситуация с энергетикой

Напомним, что начиная с осени 2025 года, россияне возобновили свои удары по энергетике. В результате атак многие регионы снова сталкиваются с графиками отключений света, а порой и с блэкаутами.

Например, в ночь с 19 на 20 декабря враг атаковал объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии в Николаевской, Херсонской, Донецкой и Днепропетровской областях.

В результате того обстрела, без света остались потребители в Николаевской, Херсонской, Донецкой и Одесской областях.

Ранее в "Укрэнерго" сообщили, что в случае длительных сильных морозов, в стране может возникнуть необходимость введения как аварийных, так и почасовых отключений электроэнергии.

