Большинство немцев поддерживают военную помощь Украине, - соцопрос

В Германии большинство граждан поддерживают продолжение военной помощи Украине. При этом часть немцев выступают за увеличение поставок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соцопрос, который провела исследовательская группа Wahlen для ZDF frontal .

Согласно результатам соцопроса, 67% респондентов выразили поддержку военной помощи Украине от Германии.

При этом 27% респондентов выступают за усиление военной помощи Украине от Германии. 40% опрошенных считают, что Германии необходимо продолжать поддерживать Украину в обороне от российской агрессии. И еще 27% выступают за сокращение поставок оружия.

"Для меня примечательно, что – если взять вместе тех, кто хочет продолжать поддерживать Украину – нас 67%, что является явным большинством… Это означает, что усталость от Украины, о которой иногда говорят политики, не отражается на населении", - отметила эксперт из Европейского совета по международным отношениям Яна Пульерин.

Примечательно, что в западной части Германии поддержка поставок оружия Украине выше, чем в восточной. На западе 70% людей выступают за поставки оружия - 28% за большую поддержку, 42% за то, чтобы помощь была такой же, как и раньше.

На востоке 53% поддерживают военную помощь Украине - 20% восточных немцев выступают за большую поддержку, а 33% выступают за предоставление того же объема помощи, что и прежде.