Большинство немцев поддерживают военную помощь Украине, - соцопрос
В Германии большинство граждан поддерживают продолжение военной помощи Украине. При этом часть немцев выступают за увеличение поставок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соцопрос, который провела исследовательская группа Wahlen для ZDF frontal.
Согласно результатам соцопроса, 67% респондентов выразили поддержку военной помощи Украине от Германии.
При этом 27% респондентов выступают за усиление военной помощи Украине от Германии. 40% опрошенных считают, что Германии необходимо продолжать поддерживать Украину в обороне от российской агрессии. И еще 27% выступают за сокращение поставок оружия.
"Для меня примечательно, что – если взять вместе тех, кто хочет продолжать поддерживать Украину – нас 67%, что является явным большинством… Это означает, что усталость от Украины, о которой иногда говорят политики, не отражается на населении", - отметила эксперт из Европейского совета по международным отношениям Яна Пульерин.
Примечательно, что в западной части Германии поддержка поставок оружия Украине выше, чем в восточной. На западе 70% людей выступают за поставки оружия - 28% за большую поддержку, 42% за то, чтобы помощь была такой же, как и раньше.
На востоке 53% поддерживают военную помощь Украине - 20% восточных немцев выступают за большую поддержку, а 33% выступают за предоставление того же объема помощи, что и прежде.
Помощь Украине от Германии
Напомним, Германия с начала полномасштабного вторжения россиян передала Украине больше всего помощи среди всех европейских союзников.
При этом сейчас власти Германии хотят утвердить дополнительные 3 млрд евро на военную помощь Украине в 2025 году. Такое решение должен одобрить министр финансов.
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