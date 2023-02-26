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Большинство - крымские татары. Омбудсмен назвал количество политзаключенных, удерживаемых РФ

Фото: Дмитрий Лубинец (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Российская Федерация незаконно удерживает 180 политзаключенных, большинство из них - крымские татары.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

"Сейчас РФ незаконно удерживает 180 политзаключенных, 116 из них - крымские татары. Вопиющим нарушением Россией основополагающих прав человека и норм международного права стала недавняя гибель в пыточных Кремля двух замученных политзаключенных - Константина Ширинга и Джемиля Гафарова. Им не предоставили необходимую медицинскую помощь", - написал он.

Лубинец отметил, что Россия не прекращает жесткие репрессии и преследования украинских граждан во временно оккупированном Крыму из-за постоянного страха перед нашим сопротивлением. Так, оккупанты проводят незаконные обыски, открывают сфабрикованные уголовные дела, придумывают приговоры, в частности, представителям коренного народа полуострова - крымским татарам.

Напомним, в Украине хотят создать реестр политзаключенных Кремля.

РБК-Украина сообщало, что 9 февраля в российском СИЗО умер крымчанин Джемиль Гафаров, который был незаконно осужден Россией на 13 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что украинец Константин Ширинг умер в российской тюрьме. Он страдал от болезни сердца, но ему отказывали в оказании медицинской помощи.

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КримПолитзаключенные в РФДмитрий Лубинец