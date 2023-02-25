В Украине создадут реестр политзаключенных Кремля

В Украине инициировали создание отдельного реестра узников Кремля. Речь идет об украинцах, которых незаконно задержали из-за политической или общественной деятельности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

Как отмечают в ведомстве, создание отдельного реестра политзаключенных - инициатива министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук.

"В настоящее время Национальному информационному бюро известно как минимум о 170 таких лицах (политзаключенных - ред.). На самом деле количество наших граждан, находящихся в плену из-за политической или общественной деятельности, может оказаться гораздо больше", - отмечают в Кабмине.

При этом речь прежде всего идет о крымских татарах, которые уже на протяжении девяти лет сопротивляются российской оккупации полуострова.

В Кабмине добавляют, что инициация процесса создания отдельного реестра началась в канун Дня крымского сопротивления российской оккупации, который Украина отмечает 26 февраля.