ua ru
Сб, 25 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине создадут реестр политзаключенных Кремля

Новина українською →
Киев, Суббота 25 февраля 2023 12:00
В Украине создадут реестр политзаключенных Кремля Иллюстративное фото: в Украине создадут реестр политзаключенных Кремля (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине инициировали создание отдельного реестра узников Кремля. Речь идет об украинцах, которых незаконно задержали из-за политической или общественной деятельности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

Как отмечают в ведомстве, создание отдельного реестра политзаключенных - инициатива министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук.

"В настоящее время Национальному информационному бюро известно как минимум о 170 таких лицах (политзаключенных - ред.). На самом деле количество наших граждан, находящихся в плену из-за политической или общественной деятельности, может оказаться гораздо больше", - отмечают в Кабмине.

При этом речь прежде всего идет о крымских татарах, которые уже на протяжении девяти лет сопротивляются российской оккупации полуострова.

В Кабмине добавляют, что инициация процесса создания отдельного реестра началась в канун Дня крымского сопротивления российской оккупации, который Украина отмечает 26 февраля.

Напомним, ранее стало известно, что 9 февраля в российском СИЗО скончался крымчанин Джемиль Гафаров, который был незаконно осужден Россией на 13 лет лишения свободы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Крим Политзаключенные в РФ Война России против Украины
NEWS
Россияне растягивают элитные войска по всей линии фронта: карты боев от ISW
Россияне растягивают элитные войска по всей линии фронта: карты боев от ISW
DAILY
Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны