ua en ru
Ср, 22 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Большинство американцев поддерживают увеличение помощи Украине

США, Среда 22 ноября 2023 15:31
UA EN RU
Большинство американцев поддерживают увеличение помощи Украине Фото: помощь Украине поддерживают большинство американцев (US Department of Defense)
Автор: Александр Белоус

В середине ноября 2023 года 55% американцев заявили, что поддерживают увеличение финансирования и военной помощи Украине. Среди сторонников Дональда Трампа таких меньшинство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса NBC News.

Среди опрошенных республиканцев 35% заявили, что поддерживают дополнительную помощь Украине, по сравнению с 77% демократов.

Среди республиканцев также существуют явные разногласия по этому вопросу. Согласно опросу, около трех из четырех республиканцев, заявивших, что они поддерживают бывшего президента Трампа, выступают против помощи Украине.

Те, кто сообщил, что не поддерживает Трампа, разделились более равномерно по вопросу продолжения помощи Украине.

Опрос NBC News был проведен 10-14 ноября среди 1000 зарегистрированных избирателей. Погрешность составила 3,1 процентного пункта.

Поддержка Украины

По данным опроса GlobeScan, почти 70% респондентов в мире говорят, что их правительство должно поддержать Украину, поскольку она защищается от российской агрессии.

По данным опроса Reuters/Ipsos, среди американцев обеих основных политических партий снижается поддержка поставок оружия Украине, что является предупреждающим знаком для Киева, который в значительной степени полагается на американское оружие в борьбе с российским вторжением.

Лидеры Конгресса США надеются принять дополнительный пакет мер по оказанию помощи Украине на 60 млрд долларов до конца года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки
NEWS
Британская разведка оценила значение боев у села Крынки на левом берегу Днепра
Британская разведка оценила значение боев у села Крынки на левом берегу Днепра
DAILY
Кристи Райк: После войны в Европе будут разногласия насчет того, какой мы видим Россию
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Кристи Райк: После войны в Европе будут разногласия насчет того, какой мы видим Россию