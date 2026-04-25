Больше без "выгребных ям": Эрдоган радикально ограничил интернет для подростков

Власти объясняют такие меры защитой несовершеннолетних и новый закон обязывает ИТ-гигантов гарантировать, что они не предоставляют услуги детям. Также компании должны внедрить родительский контроль для любых финансовых операций онлайн.

Президент Эрдоган лично поддержал инициативу. Он жестко прошелся по соцсетям:

"Мы живем в эпоху, когда некоторые программы для обмена цифровым контентом негативно повлияли на умы наших детей, а платформы социальных сетей, прямо говоря, превратились в выгребные ямы".

По мнению правящей партии, соцсети несут угрозу кибербуллинга, порнографии и коммерческой эксплуатации. Введя возрастной ценз власть хочет остановить цифровую зависимость молодежи.

Трагедии в школах как катализатор

Законопроект готовили давно, но последние трагические события ускорили процесс. В этом месяце страну всколыхнули две стрельбы в школах. Трагедии произошли с интервалом в два дня. Тогда во время инцидентов погибли 9 человек, а еще 29 человек получили ранения.

Механизм запрета будет поэтапным, но больше всего вопросов вызывает проверка возраста. Турецкие чиновники заявили, что вход в соцсети будет происходить через специальный правительственный онлайн-портал.

Министр юстиции Турции Акин Гюрлек рассказал о планах относительно анонимности:

"Мы делаем социальные сети ответственными. Свобода есть везде, но даже свобода имеет пределы".

Он считает, что анонимные аккаунты помогают преступникам. Новая система позволит правительству идентифицировать владельца любого профиля. Если возникнет подозрение в правонарушении, данные передадут силовикам.

"Зловещая система": почему критики бьют тревогу

Правозащитники не верят в добрые намерения власти. Они опасаются тотальной

слежки, ведь анонимность позволяла людям свободно обсуждать политику или

спорт.

Яман Акдениз, профессор права Стамбульского университета Бильги, настроен скептически:

"Под предлогом защиты детей они вводят гораздо более зловещую систему".

По его мнению, люди начнут удалять аккаунты, потому что будут бояться не только преследований, но и потери работы. Турция уже имеет историю блокировки YouTube, Instagram и X. Даже Википедия была недоступна в стране два с половиной года.

Мировой тренд на ограничения

Нельзя сказать, что Турция, стала первой на этом пути. В мире в целом растет беспокойство из-за влияния соцсетей на самооценку подростков.

Кто еще вводит ограничения:

Австралия: в декабре ввела первый в мире запрет до 16 лет.

Индонезия: присоединилась к инициативе в марте.

Франция: парламент рассматривает запрет до 15 лет.

Малайзия: сейчас готовит аналогичное законодательство.

Власти этих стран считают, что соцсети разрушают концентрацию внимания. Однако именно турецкая модель с государственным входом считается наиболее радикальной, заключает издание.