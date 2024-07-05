Сколько украинцев планируют будущее детей в Германии и Нидерландах: исследование

Украинские беженцы в большинстве своем интегрировались за границей, но часть не видят будущего своих детей в странах убежища. Многие дети продолжают обучение в двух системах образования – украинской и местной.

Какие планы украинских беженцев в Германии и Нидерландах, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на исследование миграционной платформы EWL.

Где украинские беженцы видят будущее своих детей

Германия предоставила временную защиту более 1,2 млн бежавших от войны в Украине, Нидерланды – более 118 тыс. человек.

Эксперты миграционной платформы EWL совместно с Центом Восточно-Европейских студий Варшавского университета провели опрос среди украинских граждан в Германии и Нидерландах – как беженцев, так и трудовых мигрантов.

Выяснилось, что более половины украинских граждан в Германии (57%) видят будущее своих детей в этой стране, в то время как 39% – в Украине. В Нидерландах ситуация обратная – более половины (60%) видят будущее своих детей в Украине и только 29% – в текущей стране проживания.

Половина опрошенных украинцев в Германии (51%) и Нидерландах (50%) сообщили, что приехали с детьми в возрасте до 18 лет. В обеих странах с одним ребенком находятся треть респондентов (33%). Средний возраст младшего ребенка в Германии – 8 лет, в Нидерландах – 9 лет.

Инфографика: В какой стране украинцы видят будущее своих детей (предосталена РБК-Украина)

Где учатся дети украинцев в Германии и Нидерландах

Более половины опрошенных украинских семей в Германии и Нидерландах рассказали, что их дети учатся в двух системах образования – украинской и местной. В Германии почти четверть (24%) украинских семей полагаются исключительно на немецкую систему, в то время как в Нидерландах это количество составляет 30%.

Не охвачены ни одной системой образования дети 9% респондентов в Германии и 6% респондентов – в Нидерландах.

Две трети (66%) украинцев в Германии положительно оценивают доступность ухода за детьми, что позволяет родителям работать или продолжать обучение. В Нидерландах такой ответ дали 86% опрошенных.

Фото: Обучение украинских детей в Германии (gettyimages.com)

Как украинцы интегрировались в Германии и Нидерландах

В Германии уже нашли работу или проходят подготовительные курсы по трудоустройству 67% граждан Украины, свидетельствуют данные EWL. В то же время по официальной немецкой статистике, в прошлом году уровень занятости среди украинских беженцев составлял около 20%. В Нидерландах 61% граждан Украины декларируют, что работают.

В среднем в Германии украинцы зарабатывают 1334 евро в месяц (чистыми), в Нидерландах средняя зарплата украинцев составляет 1104 евро в месяц.

40% респондентов в Германии сообщили, что их родственники не планируют к ним переезжать. Утвердительно ответили только 27% опрошенных. В Нидерландах 62% украинцев ответили, что родственники их к ним не переедут. О готовности родственников переехать в эту страну рассказали 26% респондентов.