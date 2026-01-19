Более трети боевых столкновений - на Покровском направлении: сводка Генштаба
По состоянию на 16:00 понедельника, 19 января, на фронте зафиксировано 79 боевых столкновений. Самым горячим направлением является Покровское, где с начала суток состоялось 28 боев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ в Telegram.
От вражеской артиллерии сегодня страдали общины приграничных населенных пунктов: Гута, Николаевка Черниговской области; Волфино, Рыжевка, Стукаловка, Будки, Голышевское, Рыжевка, Кучеровка, Ворожба, Прогрес Сумской области.
Ситуация на фронтах
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях россияне нанесли один авиационный удар, сбросив четыре КАБа и совершили 57 обстрелов позиций украинских воинов и населенных пунктов, в том числе четыре - из РСЗО.
На Южно-Слобожанском направлении зафиксировано девять штурмов врага вблизи Прилипки, Волчанских Хуторов, Круглого, Нестерного, Дегтярного и в сторону Избицкого. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Купянском направлении враг трижды атаковал в районе Степной Новоселовки и в сторону населенного пункта Голубовка. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Лиманском направлении РФ осуществила семь атак в районах населенных пунктов Новоселовка, Шандриголовое, Колодязи и Заречное.
На Славянском направлении до настоящего времени боестолкновений не зафиксировано.
На Краматорском направлении состоялась одна вражеская атака в сторону Приволья.
На Константиновском направлении россияне совершили десять штурмовых действий в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Константиновки и Новопавловки.
На Покровском направлении оккупанты совершили 28 атак в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое, Ореховое и в сторону Филии.
На Александровском направлении враг штурмовал в районах населенных пунктов Вербовое, Егоровка и Красногорское. Силы обороны отбили четыре вражеских атаки, до сих пор продолжается одно боестолкновение. Россияне совершили авиаудары управляемыми авиабомбами по Подгавриловке и Великомихайловке.
На Гуляйпольском направлении отражено 16 атак оккупантов в районах Гуляйполя, Сладкого и в сторону Доброполья, Варваровки и Святопетровки.
На Ореховском и Приднепровском направлении боестолкновений за сегодня не зафиксировано.
Потери России в войне
По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 227 440 военных. В частности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1020 человек.