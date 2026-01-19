ua en ru
Более трети боевых столкновений - на Покровском направлении: сводка Генштаба

Украина, Понедельник 19 января 2026 17:17
UA EN RU
Более трети боевых столкновений - на Покровском направлении: сводка Генштаба Иллюстративное фото: Генштаб отчитался о ситуации на фронте с начала суток (GettyImages)
Автор: Валерий Ульяненко

По состоянию на 16:00 понедельника, 19 января, на фронте зафиксировано 79 боевых столкновений. Самым горячим направлением является Покровское, где с начала суток состоялось 28 боев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ в Telegram.

От вражеской артиллерии сегодня страдали общины приграничных населенных пунктов: Гута, Николаевка Черниговской области; Волфино, Рыжевка, Стукаловка, Будки, Голышевское, Рыжевка, Кучеровка, Ворожба, Прогрес Сумской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях россияне нанесли один авиационный удар, сбросив четыре КАБа и совершили 57 обстрелов позиций украинских воинов и населенных пунктов, в том числе четыре - из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении зафиксировано девять штурмов врага вблизи Прилипки, Волчанских Хуторов, Круглого, Нестерного, Дегтярного и в сторону Избицкого. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении враг трижды атаковал в районе Степной Новоселовки и в сторону населенного пункта Голубовка. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении РФ осуществила семь атак в районах населенных пунктов Новоселовка, Шандриголовое, Колодязи и Заречное.

На Славянском направлении до настоящего времени боестолкновений не зафиксировано.

На Краматорском направлении состоялась одна вражеская атака в сторону Приволья.

На Константиновском направлении россияне совершили десять штурмовых действий в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Константиновки и Новопавловки.

На Покровском направлении оккупанты совершили 28 атак в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое, Ореховое и в сторону Филии.

На Александровском направлении враг штурмовал в районах населенных пунктов Вербовое, Егоровка и Красногорское. Силы обороны отбили четыре вражеских атаки, до сих пор продолжается одно боестолкновение. Россияне совершили авиаудары управляемыми авиабомбами по Подгавриловке и Великомихайловке.

На Гуляйпольском направлении отражено 16 атак оккупантов в районах Гуляйполя, Сладкого и в сторону Доброполья, Варваровки и Святопетровки.

На Ореховском и Приднепровском направлении боестолкновений за сегодня не зафиксировано.

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 227 440 военных. В частности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1020 человек.

Российская Федерация Покровск Генштаб ВСУ Война в Украине
