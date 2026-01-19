Більше третини бойових зіткнень - на Покровському напрямку: зведення Генштабу

Станом на 16:00 понеділка, 19 січня, на фронті зафіксовано 79 бойових зіткнень. Найгарячішим напрямком є Покровський, де з початку доби відбулось 28 боїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ в Telegram .

Від ворожої артилерії сьогодні страждали громади прикордонних населених пунктів: Гута, Миколаївка Чернігівської області; Волфине, Рижівка, Стукалівка, Будки, Голишівське, Рижівка, Кучерівка, Ворожба, Прогрес Сумської області.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках росіяни завдали одного авіаційного удару, скинувши чотири КАБи та здійснили 57 обстрілів позицій українських воїнів та населених пунктів, зокрема чотири - з РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано дев’ять штурмів ворога поблизу Приліпки, Вовчанських Хуторів, Круглого, Нестерного, Дегтярного та у бік Ізбицького. Чотири боєзіткнення тривають досі.

На Куп’янському напрямку ворог тричі атакував в районі Степової Новоселівки та у бік населеного пункту Голубівка. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Лиманському напрямку РФ здійснила сім атак у районах населених пунктів Новоселівка, Шандриголове, Колодязі та Зарічне.

На Слов’янському напрямку до теперішнього часу боєзіткнень не зафіксовано.

На Краматорському напрямку відбулась одна ворожа атака у бік Привілля.

На Костянтинівському напрямку росіяни здійснили десять штурмових дій у районах населених пунктів Клебан-Бик, Яблунівка, Русин Яр та у бік Костянтинівки та Новопавлівки.

На Покровському напрямку окупанти здійснили 28 атак у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Горіхове та у бік Філії.

На Олександрівському напрямку ворог штурмував у районах населених пунктів Вербове, Єгорівка та Красногірське. Сили оборони відбили чотири ворожих атаки, досі триває одне боєзіткнення. Росіяни здійснили авіаудари керованими авіабомбами по Підгаврилівці та Великомихайлівці.

На Гуляйпільському напрямку відбито 16 атак окупантів в районах Гуляйполя, Солодкого та у бік Добропілля, Варварівки й Святопетрівки.

На Оріхівському та Придніпровському напрямку боєзіткнень за сьогодні не зафіксовано.