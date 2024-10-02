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Более тысячи оккупантов и 32 бронированные машины: Генштаб обновил потери РФ в войне

Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Вадим Ребрина

В течение 1 октября украинские защитники ликвидировали на фронте 1130 российских оккупантов. Также уничтожены 32 боевые бронированные машины и 14 артиллерийских систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.10.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 655560 (+1130) человек ликвидировано;
  • танков – 8887 (+4) ед.;
  • боевых бронированных машин – 17579 (+32) ед.;
  • артиллерийских систем – 18869 (+14) ед.;
  • РСЗО – 1204 ед.;
  • средства ПВО – 963 ед.;
  • самолетов – 369 ед.;
  • вертолетов - 328 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 16348 (+26) ед.;
  • крылатых ракет – 2613 ед.;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок – 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 25692 (+71) ед;
  • специальной техники – 3318 (+4) ед.

Напомним, по данным нового генсека НАТО Марка Рютте, российские потери убитыми и ранеными с начала войны составляют 500 тысяч человек.

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