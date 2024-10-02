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Більше тисячі окупантів і 32 броньовані машини: Генштаб оновив втрати РФ у війні

Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Вадим Ребрина

Впродовж 1 жовтня українські захисники ліквідували на фронті 1130 російських окупантів. Також знищено 32 бойові броньовані машини і 14 артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.10.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 655560 (+1130) осіб ліквідовано;
  • танків - 8887 (+4) од.;
  • бойових броньованих машин - 17579 (+32) од.;
  • артилерійських систем - 18869 (+14) од.;
  • РСЗВ - 1204 од.;
  • засоби ППО - 963 од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 328 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 16348 (+26) од.;
  • крилатих ракет - 2613 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 25692 (+71) од.;
  • спеціальної техніки - 3318 (+4) од.

Нагадаємо, за даними нового генсека НАТО Марка Рютте, російські втрати вбитими та пораненими з початку війни становлять 500 тисяч.

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Війна Росії проти України