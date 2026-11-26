Больше шансов на мир в Украине появится весной 2027 года, - президент Румынии
Перспективы достижения мира в Украине могут улучшиться весной 2027 года.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Румынии Никушор Дан заявил перед заседанием Европейского совета в Брюсселе.
"На данный момент я не очень оптимистично настроен", - сказал Дан, отвечая на вопрос возможностей достижения мира в Украине до конца 2026 года.
По его словам, Россия надеется, что зима ей будет скрыта и будет фактором давления на украинское общество из-за трудностей с функционированием энергетической инфраструктуры Украины.
"Я думаю, что больше шансов на мир будет весной следующего года", - отметил президент Румынии.
Он подчеркнул, что для этого важно продолжать поддерживать Украину и усиливать давление на Россию.
В то же время президент Румынии выразил уверенность, что европейцы будут участвовать в дальнейших обсуждениях и переговорах по завершению войны в Украине.
Напомним, ранее мы сообщали, что президент Финляндии Александер Стуббне верит, что война в Украине завершится до конца года. По его словам, нужно готовиться к тяжелой зиме.