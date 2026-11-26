Президент Финляндии Александр Стубб не верит, что война в Украине завершится до конца года. По его словам, нужно готовиться к тяжелой зиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Стубба на конференции Slush .

"Я оптимистично настроен относительно того, что война в Украине закончится до конца года? Не думаю. А это значит, что нам придется готовиться к тяжелой зиме в Украине, что, по сути, означает противовоздушную оборону, энергетические объекты и финансы", - сказал Стубб.

Уроки Украины для Европы

Отдельно финский лидер заговорил о странах, способных вести современную войну.

"В мире есть ровно две страны, плюс несколько других, которые сейчас могут вести современную войну, а именно Россия и Украина. Конечно, Израиль и другие, Соединенные Штаты. Я этого не отрицаю. Но суть в том, что уроки, извлеченные из Украины, теперь начинают распространяться и на Европу", - заявил Стубб.

Напомним, Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере из-за российского олигарха вышли на главу Кремля, чтобы не допустить прямого столкновения на Балтике.

По данным The Wall Street Journal, в разговоре 27 октября Стубб пообещал, что Финляндия не будет блокировать Балтику в мирное время.