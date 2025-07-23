Больше ресурсов на оборону: Зеленский подписал указ об аудите госрасходов

"Сегодня же я подписал указ о сокращении бюрократических процедур и проведении немедленного аудита государственных расходов", - заявил Зеленский в обращении.

Глава государства подчеркнул, что ожидает от правительства Украины конкретных результатов уже в течение месяца. По его словам, главная цель - максимально переориентировать государственные ресурсы на нужды обороны и укрепление устойчивости страны.

Также президент сообщил, что готовятся ощутимые шаги по дерегуляции для обеспечения большей свободы для граждан.

"Мы все это точно сделаем", - подчеркнул Зеленский.

Стоит заметить, что по состоянию на 19:45 указ уже опубликован на сайте Офиса президента. Он вступает в силу со дня его опубликования.

Что в указе

Кабинет Министров должен выполнить следующее, с учетом полномочий и угроз нацбезопасности:

проверить, как работают государственные органы - чтобы избежать дублирования функций, лишних обязанностей и неэффективного использования бюджета и работников;

провести дерегуляцию - убрать лишние государственные правила, которые мешают бизнесу, и не допускать безосновательного вмешательства власти в предпринимательскую деятельность;

подготовить список нормативных актов, которые нужно изменить.

До 1 сентября 2025 года Кабмин должен представить предложения, как улучшить работу государства во время военного положения, эффективнее использовать бюджет, перераспределить средства на оборону, поддержать бизнес и повысить благосостояние граждан.