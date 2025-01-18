ua en ru
Сб, 18 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В ОСГВ "Хортица" опровергли информацию, что россияне якобы зашли в Покровск

Суббота 18 января 2025 01:19
UA EN RU
В ОСГВ "Хортица" опровергли информацию, что россияне якобы зашли в Покровск Фото: бои продолжаются на подступах к агломерации (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В пятницу вечером, 17 января, в некоторых медиа и в соцсетях распространялась информация, что российские оккупанты якобы присутствуют в Покровске. Однако эти данные не соответствуют действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал ОСУВ "Хортица".

Военные отметили, что оперативная обстановка на Покровском направлении действительно остается наиболее сложной на линии соприкосновения. Однако бои продолжаются на подступах к агломерации, а Силы обороны в свою очередь противостоят попыткам противника реализовать свое численное преимущество и развивать наступление.

В то же время информация о присутствии противника в Покровске - не соответствует действительности.

В ОСУВ "Хортица" добавили, что через официальные информационные каналы предоставляются только проверенные и взвешенные данные о боевых действиях и оперативной ситуации на каждом направлении фронта, которые постоянно уточняются и предоставляются для информирования общества.

"Любая эмоциональная интерпретация такой информации и распространение сообщений, которые тем или иным образом могут поощрить противника к осложнению ситуации на определенном участке фронта, являются действиями в пользу врага. Убедительно просим пользоваться проверенной информацией, сдерживать эмоции и поддерживать Вооруженные Силы Украины", - призвали военные.

Напомним, что по состоянию на 22:00, 17 января, на фронте состоялось 155 боевых действий. Больше всего враг давил на Покровском направлении. К вечеру там произошло 64 попытки атак, 49 из которых ВСУ отбили, а 15 боев еще продолжались.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Покровск Война в Украине
NEWS
Для транспорта в Киеве готовят новые правила во время тревоги: какие есть варианты и поедет ли метро
Для транспорта в Киеве готовят новые правила во время тревоги: какие есть варианты и поедет ли метро
DAILY
"Здесь нет НАТО, я – каменщик из Дании". Почему иностранцы воюют за Украину и что говорят о россиянах
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Здесь нет НАТО, я – каменщик из Дании". Почему иностранцы воюют за Украину и что говорят о россиянах