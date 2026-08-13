Больше чем основатель ОУН. Кем был Евгений Коновалец и что его возвращение означает для Украины

Главное: Основание УВО и ОУН: В 1920 году создал Украинскую военную организацию, а в 1929 году объединил националистов в ОУН.

В 1920 году создал Украинскую военную организацию, а в 1929 году объединил националистов в ОУН. Убийство по приказу Сталина: Погиб в 1938 году в Роттердаме от взрывчатки, переданной агентом НКВД.

Погиб в 1938 году в Роттердаме от взрывчатки, переданной агентом НКВД. Восприятие в Польше: Польские власти классифицировали его структуры как террористические из-за акций сопротивления и убийства министра Перацкого в 1934 году.

Польские власти классифицировали его структуры как террористические из-за акций сопротивления и убийства министра Перацкого в 1934 году. Значение для Украины: Является олицетворением соборности Украины (галичанин, защищавший УНР в Киеве) и создателем системного вооруженного сопротивления в дальнейшем.

Кто такой Евгений Коновалец

Евгений Коновалец родился в 1891 году в поселке Зашков возле Львова. Получил юридическое образование в Львовском университете. Еще в студенческие годы как активист включился в общественно-политическую жизнь, руководил украинскими студенческими организациями и работал в обществе "Просвіта".

Первая мировая война и освободительные соревнования после нее раскрыли военный и организаторский талант Коновальца. Он прошел австро-венгерскую военную службу, российский плен и побег в Киев.

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Решающую роль в подавлении большевистского восстания на заводе "Арсенал" в январе 1918 года и в восстановлении Директории УНР после битвы под Мотовиловкой.

При этом сам Коновалец принципиально отказывался от высших политических постов и видел себя прежде всего военным строителем государства.

Поражение Украинской национальной революции не остановило полковника. В эмиграции, в отличие от большинства тогдашних деятелей, отчаявшихся в политике, Коновалец решил продолжить борьбу за украинское государство. В 1920 году он основал Украинскую военную организацию (УВО).

Новая структура должна была оказывать вооруженное сопротивление оккупационным режимам – советскому и польскому, который тогда установил контроль над Западной Украиной. В 1929 году в Вене Коновалец объединил различные националистические группы в Организацию украинских националистов (ОУН).

Полковник построил разветвленную сеть ячеек ОУН в Европе и Северной Америке. Кроме того, он наладил сотрудничество с правительствами Литвы, Германии и Японии. Однако в новой активной фазе борьбы за украинскую независимость принять участие не успел.

Москва видела в Коновальце главного системного врага. Иосиф Сталин лично отдал приказ об его ликвидации. 23 мая 1938 года в Роттердаме агент НКВД Павел Судоплатов передал Коновальцу взрывчатку, которая была замаскирована под коробку конфет. От мощного взрыва Коновалец погиб на месте. Его похоронили на местном кладбище Кросвейк.

Коновалец и Польша

В официальном историческом дискурсе Польши Евгений Коновалец является фигурой исключительно негативной. Польские власти межвоенного периода классифицировали УВО и ОУН как террористические группировки. Поэтому полковника рассматривают как организатора антигосударственного подполья.

После Первой мировой войны Западная Украина вошла в состав восстановленной Польши. Украинское население ждало обещанную международными соглашениями автономию, однако польское правительство развернуло политику полонизации и ассимиляции. В ответ УВО и ОУН под руководством Коновальца перешли к акциям сопротивления.

Подполье совершало вооруженные нападения, чтобы достать финансы для собственной деятельности, устраивало саботажи, жгло имения польских переселенцев. Самой громкой акцией ОУН стало убийство в Варшаве министра внутренних дел Польши Бронислава Перацкого в 1934 году. Это было прямой местью за репрессии против украинского населения.

До этого состоялись покушения на фактического руководителя польского государства Юзефа Пилсудского и президента страны Станислава Войцеховского.

В ответ Польша развернула массовые репрессии и аресты. Впрочем, судебные процессы над организаторами и исполнителями – в частности, Степаном Бандерой – скорее сделали ОУН известной на весь мир.

Вторым фактором неприятия Коновальца в Польше является его международная политика. УВО и ОУН искали поддержки у внешних сил, стремившихся к пересмотру границ в Европе, сложившихся после Первой мировой войны. Главным партнером УВО стала Германия – сначала Веймарская республика, а затем и Третий Рейх. Немецкая разведка Абвер предоставляла ОУН финансирование и оружие.

Хотя впоследствии ОУН и УПА воевали прежде всего против нацистов, польские историки расценивают это как непосредственное сотрудничество с врагами тогдашней Варшавы.

Коновальца также активно поддерживало правительство Литвы, находившейся в состоянии "холодной войны" с Польшей из-за аннексии Вильнюса в 1920 году.

Кроме того, в официальной польской историографии проводится прямая линия от деятельности УВО и ОУН в 1920-1930-х годах к Волынской трагедии 1943 года. Коновальца же часто называют одним из идеологических отцов "украинского радикального национализма".

Тем не менее, возвращение праха Коновальца в Украину не вызвало такой бури эмоций в Польше, как это было в случае с присвоением одной из частей ВСУ имени героев УПА. Частично это можно объяснить тем, что он все же не был непосредственным участником событий на Волыни, так как был убит за пять лет до них.

Без антипольского подтекста

В Украине, при всех заслугах, Евгения Коновальца нельзя отнести к когорте исторических деятелей, которые больше всего на слуху. По уровню узнаваемости он явно уступает другим фигурам, действовавшим в начале XX века – Степану Бандере, Симону Петлюре или Павлу Скоропадскому.

Тем не менее, Коновалец в значительной степени – олицетворение идеи соборности. Будучи галичанином, он с оружием в руках защищал Украинскую Народную Республику в Киеве. А это полностью опровергает советские и российские мифы о расколотой Украине.

В отличие от многих других деятелей освободительного движения, полковник был прагматиком и создателем институтов. Он понимал важность создания систем, а не ставки на харизматичность отдельной личности.

За жизни Коновальца ОУН оставалась единой, дисциплинированной и структурированной организацией. Полковник удерживал движение от преждевременного раскола и излишнего экстремизма. Собственно, все это и является поводом почтить его память в независимой Украине.

Как и в случае с присвоением одной из воинских частей ВСУ имени героев УПА, в возвращении праха Коновальца нет никакого антипольского подтекста. Украина возвращает не идеолога конфликтов с соседями, а строителя современной традиции вооруженного сопротивления империям.

Вопросы – ответы (FAQ):

– Кто такой Евгений Коновалец и почему он важен для истории Украины?

– Евгений Коновалец – это украинский военный и политический деятель, создавший корпус Сечевых Стрельцов, а позже основавший Украинскую военную организацию (УВО) и ОУН. Он является олицетворением соборности Украины, ведь, будучи галичанином, защищал с оружием в руках УНР в Киеве и заложил основы системного вооруженного сопротивления империям.

– Как погиб Евгений Коновалец и кто организовал покушение?

– Полковник погиб 23 мая 1938 года в Роттердаме в результате взрыва замаскированной под коробку конфет взрывчатки. Приказ об его ликвидации отдал лично Иосиф Сталин, а само покушение исполнил агент НКВД Павел Судоплатов, так как Москва видела в Коновальце системного врага.

– Почему в Польше к Евгению Коновальцу отношение преимущественно негативное?

– Польские власти межвоенного периода классифицировали УВО и ОУН как террористические организации из-за их активной антигосударственной деятельности, включая вооруженные нападения, саботажи и убийство министра внутренних дел Польши Бронислава Перацкого в 1934 году. Кроме того, польские историки вменяют ему в вину сотрудничество с Германией и видят в деятельности ОУН 1930-х годов предпосылки Волынской трагедии.

– Как Евгений Коновалец повлиял на развитие и единство ОУН?

– Благодаря своему прагматизму и ориентации на создание институтов, Коновалец создал разветвленную сеть ячеек ОУН в Европе и Северной Америке, а также наладил контакты с правительствами нескольких стран. При его жизни организация оставалась единой и дисциплинированной, что удерживало украинское националистическое движение от преждевременного раскола.