Министр энергетики Австрии: необходимо быстрее избавиться от поставок газа из РФ

Австрия должна действовать быстрее, чтобы побороть свою зависимость от российского природного газа. Причиной для этого стали последние события в РФ, которые связаны с попыткой мятежа ЧВК "Вагнера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Австрии Леоноры Гевесслер , которое приводит Bloomberg.

"Ясно, что мы не продвинулись далеко или достаточно быстро, чтобы отказаться от российского газа", - сказала она в понедельник на брифинге для прессы в Вене после встречи с руководителями коммунальных предприятий.

Она подчеркнула, что поставки из России ненадежны и останутся ненадежными.

Ситуация с российским газом в Австрии

Ее комментарии появились после недавних колебаний рынка по поводу среднесрочных перспектив газовых потоков в Центральную Европу, где Россия обеспечивает большую часть поставок в Австрию.

Это топливо по-прежнему поступает через трубопроводы, расположенные в Украине. Считается, что эти поставки могут отключить в любой день.

Что Австрия делает для снижения зависимости

По словам министра, Австрия ясно дала понять, что компании страны не должны заключать никаких новых соглашений о покупке российского газа.

Государственная компания OMV AG уже более полувека является основным каналом для поставок российского газа в Австрию, и у компании все еще есть долгосрочный контракт на поставку до 2040 года.

"Еще многое предстоит сделать. Положительная ситуация с поставками сейчас может быстро перерасти в дорогой кризис из-за внезапного прекращения поставок из России", - добавила Гевесслер.

Позиция Австрии по поводу войны в Украине

В апреле сообщалось, что Австрия рассматривает Российскую Федерацию как важнейшего и стратегического партнера Евросоюза на уровне с Соединенными Штатами.

Месяц назад заявляли, что ультраправая Австрийская партия свободы (FPÖ) и ее лидер Герберт Кикль, используя нейтралитет страны в прикрытии, фактически способствуют России и служат инструментом ее пропаганды в Австрии и Европе в целом.

Недавно австрийская компания Swarovski полностью прекратила всю свою деятельность в России.