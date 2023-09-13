Больше чем игра. Харлан разгневалась на парня-итальянца после поражения сборной Украины
Для олимпийской чемпионки-2008 в фехтовании Ольга Харлан поражение футбольной сборной Украины от национальной команды Италии чуть не обернулось расстройством в отношениях с итальянским фехтовальщиком Луиджи Самеле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Instagram спортсменки.
33-летняя фехтовальщица болезненно восприняла поражение "сине-желтых" в квалификации к Евро-2024. Парень лидера сборной Украины по фехтованию чуть не провел ночь на диване.
"Что я могу сказать. После вчерашней игры я и Джи спали в разных комнатах на разных кроватях. Это было больно. Шучу, все хорошо. Все было очень по-дружески. С нашими ребятами все будет хорошо, они отберутся и все будет круто" , – рассказала Харлан.
Об отношениях украинской фехтовальщицы с итальянцем Самеле стало известно в 2019 году. Они начали встречаться после того, как Харлан рассталась с украинским саблистом Бойко. Спортивная пара живет в Болонье.
Инцидент с Ольгой Харлан на ЧМ-2023
Украинка на старте первенства планеты уверенно одолела россиянку Смирнову (15:7). Впрочем, после поединка она отказалась от традиционного ритуала – рукопожатия. Зато пообщалась с соперницей и покинула площадку.
Однако "нейтральная" спортсменка осталась и требовала дисквалифицировать Харлан. Судьи ее протест отклонили, поэтому опытная украинка прошла в следующий раунд. Однако организаторы соревнований дисквалифицировали Харлан за неуважение к оппонентке из РФ.
Впоследствии Международная федерация фехтования приостановила дисквалификацию украинки для участия в командных соревнованиях. Там сборная Украины дошла до полуфинала и добилась прогресса в рейтинге для квалификации на Олимпийские игры. МОК же персонально пригласил Харлан на соревнования.
К слову, накануне сборная Украины закономерно уступила Италии в квалификации к Евро-2024.
Напомним, ранее вспомнили вехи карьеры Верховода – итальянца украинского происхождения с титулом чемпиона мира.
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