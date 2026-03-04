Больше чем гостеприимство: как гостиничный бизнес выживает на фоне блэкаутов и дефицита кадров

Гостиничный бизнес в Украине за последние четыре года прошел беспрецедентную адаптацию - от пандемии до полномасштабного вторжения. Несмотря на блэкауты, мобилизацию и отток кадров, сфера гостеприимства продолжает функционировать, а некоторые игроки рынка в 2025-м даже достигли высоких показателей.
РБК-Украина расспросило финского инвестора, владельца 5-звездочного отеля Leopolis Виктора Хартвалла, как удается вести бизнес во время войны, почему иностранцы не сворачивают свои проекты в Украине и ожидать ли инвестиционного "бума" после победы.
Читайте также: Бизнес на генераторах: как работают сервисы в Украине без света и где понадобятся наличные
Главное:
По логике военного времени, премиум-сегмент должен был бы пострадать больше всего. Но реальность оказалась другой. В 2025 году загруженность отеля Leopolis во Львове достигла 53%. Для сравнения, средний показатель в сегменте премиум-класса в городе составляет 45%, а во всех сегментах в целом - 58%.
"Во время войны трудно говорить о прибыльности в классическом понимании, сейчас мы инвестируем на перспективу. В 2022-м мы едва "выходили за ноль", нам пришлось адаптироваться к работе в условиях войны. И только 2025-й показал лучшие результаты за последние годы, хотя до довоенных показателей мы еще не достигли - лучшая загруженность была во время "Евро 2012" - более 70%", - объясняет Хартвалл.
Парадокс заключается в том, что относительно успешный 2025 год состоялся на фоне массированных обстрелов, отключений электроэнергии, а также потери одного из ключевых клиентов - представителей USAID, поскольку Дональд Трапм приостановил программу.
Однако нишу заполняют другие иностранцы - волонтеры, журналисты, дипломаты и представители международных организаций, многие из них приезжают в Украину с гуманитарной миссией. Клиентская база отеля разделена пополам: 50% украинцев, 50% иностранцев.
"Думаем, что в 2025-м получили плоды наших инвестиций в первые годы большой войны - мы активно принимали иностранцев, в частности волонтеров. Они поняли, что у нас комфортно и условно безопасно, есть высокая культура сервиса, и они начали приглашать все больше и больше своих коллег. Мы стали местом сбора людей, которые формируют положительный имидж Украины", - добавляет Хартвалл.
Повышение среднего чека и показателей загруженности отелей является общей характеристикой гостиничной сферы в 2025-м. Львов демонстрирует условно плавный рост по сравнению с другими регионами Украины.
"В первом квартале 2025 года средний тариф во Львове поднялся примерно на +11% по сравнению с первым кварталом 2024 года. Это наименьший прирост среди ключевых регионов, что свидетельствует о консервативном, но эффективном подходе к ценообразованию, который позволяет удерживать загруженность. Например, средний чек в Киеве за аналогичный период вырос на 16%", - отмечают эксперты сервиса сравнительной аналитики гостиничного бизнеса HotelMatrix.
При этом, по данным HoReCA Claster, гостиничный бизнес в Украине в основном компенсирует ограниченный спрос за счет повышения среднего чека, более длинных периодов проживания и переориентации на внутреннего клиента.
Гостиничный бизнес требует непрерывности процессов. Блэкауты стали первым серьезным вызовом. Первый, маленький генератор, который купил Leopolis еще осенью 2022-го, не справлялся. Пришлось инвестировать в сверхмощный аппарат. Он позволяет отелю работать автономно.
Также Leopolis обустроил собственное укрытие. Однако еще большим вызовом стала мобилизация и выезд украинцев за границу в поисках безопасности - это создало дефицит специализированных кадров.
"Мы теряем людей с очень важными компетенциями, которые формировались годами. Например, такая позиция, как инженер для управления сложным генератором и собственной котельной, ключевая. Без таких специалистов объект не сможет функционировать", - отмечает инвестор.
Читайте также: Кадров не хватает, требования падают: что на самом деле происходит на рынке труда в 2026-м
Чтобы справиться с нехваткой персонала, гостиницам приходится проявлять креативность - например, партнериться с конкурентами и "одалживать" горничных, когда это необходимо.
Аналогичные вызовы стоят перед всеми отелями, именно нехватка персонала в прошлом году наиболее остро влияла на сферу гостеприимства, по данным опроса Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ).
Факторы, которые ограничивают деятельность гостиниц в Украине (инфографика: horecaua.com)
Львовский гостиничный рынок является довольно плотным. По словам Хартвалла, конкуренция заставляет развиваться, но она должна быть здоровой. Ключевая проблема - неравные условия игры.
"У нас все прозрачно, работаем "на бело", а вот к другим игрокам рынка есть вопросы. Наш принцип - "бизнес людей для людей". Держим высокий чек (сейчас он составляет 125 евро без НДС, это самый высокий показатель по Львову, - Ред.), потому что закладываем в него достойные зарплаты, налоги и сервис. У нас нет текучести кадров на ключевых позициях - половина менеджерского состава работает здесь более 10 лет. Эти люди растут вместе с отелем", - говорит Хартвалл.
Читайте также: До весны в Киеве могут закрыться 20% заведений: как рестораны выживают без света
Несмотря на войну, интерес иностранцев к Украине не исчезает, а трансформируется. Многие приезжают в составе волонтерских миссий, знакомятся с местными реалиями и запускают совместные проекты.
"В Финляндии даже появляются компании, которые создают так называемые туры в Украину для ознакомления. Наш отель является своеобразным хабом для людей, которые приезжают, возможно, впервые узнать об Украине", - отмечает собеседник.
Однако для привлечения крупного капитала необходимы изменения. Хартвалл выделяет три ключевых совета для украинской власти, чтобы улучшить микроклимат для иностранных инвестиций.
"Прежде всего, надо сделать открытие и ведение бизнеса максимально легким, убрав бюрократию. Второе - не знаю как, но искоренить коррупцию, которая подрывает доверие инвесторов. И, наконец, разработать четкие, стабильные правила игры, которые не меняются посреди процесса", - говорит Виктор.
Прогноз на послевоенное время оптимистичный: Хартвалл ожидает инвестиционного "бума". Но здесь все будет зависеть от того, готова ли Украина создать прозрачные условия для крупного капитала.
"Бизнес в гостиничной сфере - это забег на длинную дистанцию. В целом можно сказать, что Leopolis окупается, но нужно понимать, что последние 7 лет мы были в чрезвычайно сложных условиях: сначала пандемия коронавируса, затем - полномасштабное вторжение. И если принять во внимание все эти моменты - инвестиции в Украине оправдывают себя", - добавляет Хартвалл.
Читайте также о том, что украинский рынок труда входит в 2026 год с хроническим дефицитом кадров, при этом появляются новые требования к кандидатам, а работодатели переосмысливают свою роль. Компаниям все сложнее конкурировать только зарплатами, а часть правил игры на рынке труда диктует война.
Ранее мы писали о том, что в Украине выросла официальная зарплата. За декабрь 2025-го она составляла 24 292,88 гривны, в то же время средняя зарплата за весь 2025-й составила 20 653,55 гривны.