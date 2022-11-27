Больше, чем анонсировал Шольц. Игнат назвал ожидания Украины по поставкам ПВО IRIS-T

Украина рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с Германией в вопросе поставок систем ПВО IRIS-T после того, как наши защитники получат три установки, обещанные канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Если уж и канцлер об этом говорит (о поставках IRIS-T - ред.), то есть определенные сигналы, что оно будет. И не только три установки. Мы ожидаем и дальнейшего углубленного сотрудничества, чтобы батареи, которые будут как отдельные подразделения существовать, чтобы ими насытить те угрожающие и стратегические направления", - подчеркнул Игнат.

Отметим, по состоянию на 27 ноября Украине передали одну систему IRIS-T. Ее разместили на южном направлении.

Напомним, еще 24 октября Шольц обещал, что Германия передаст Украине еще три системы ПВО IRIS-T в ближайшее время.

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