Більше, ніж анонсував Шольц. Ігнат назвав очікування України щодо постачання ППО IRIS-T

"Якщо вже і канцлер про це говорить (про постачання IRIS-T - ред.), то є певні сигнали, що воно буде. І не тільки три установки. Ми очікуємо і на подальшу поглиблену співпрацю, щоб батареї, які будуть як окремі підрозділи існувати, щоб ними наситити ті загрозливі та стратегічні напрями", - підкреслив Ігнат.