ua ru
Нд, 27 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Більше, ніж анонсував Шольц. Ігнат назвав очікування України щодо постачання ППО IRIS-T

Новость на русском →
Київ, Неділя 27 листопада 2022 19:21
Більше, ніж анонсував Шольц. Ігнат назвав очікування України щодо постачання ППО IRIS-T Фото: Юрій Ігнат, речник командування Повітряних сил ЗСУ (mil.in.ua)
Автор: Іван Носальський

Україна розраховує на подальшу співпрацю з Німеччиною щодо постачання систем ППО IRIS-T після того, як наші захисники отримають три установки, обіцяні канцлером ФРН Олафом Шольцем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Якщо вже і канцлер про це говорить (про постачання IRIS-T - ред.), то є певні сигнали, що воно буде. І не тільки три установки. Ми очікуємо і на подальшу поглиблену співпрацю, щоб батареї, які будуть як окремі підрозділи існувати, щоб ними наситити ті загрозливі та стратегічні напрями", - підкреслив Ігнат.

Зазначимо, станом на 27 листопада Україні передали одну систему IRIS-T.Її розмістили на південному напрямку.

Нагадаємо, ще 24 жовтня Шольц обіцяв, що Німеччина передасть Україні ще три системи ППО IRIS-T найближчим часом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПВО Воздушные силы Украины Війна Росії проти України
NEWS
Вимкнення світла. Коли повернуть планові графіки: прогноз YASNO
Вимкнення світла. Коли повернуть планові графіки: прогноз YASNO
DAILY
На боці Кремля. Чому Угорщина допомагає Росії у війні проти України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна На боці Кремля. Чому Угорщина допомагає Росії у війні проти України