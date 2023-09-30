Больше без Белгородской и Минской. В Запорожье переименовали более 70 топонимов

В Запорожье сегодня, 30 сентября, было переименовано еще более 70 улиц, переулков и проспектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Запорожского городского совета .

После начала полномасштабного вторжения России в Украине начался процесс деколонизации, дерусификации и деимпериализации географических названий в населенных пунктах.

Цель которого - избавиться от названий, связанных с историей России, российской империи, а также остатков названий, связанных с коммунистической идеологией, историей СССР, которые по разным причинам не были изменены во время декоммунизации.

На этот раз изменения коснулись в частности таких улиц как:

части переулка Медового на переулок Покровский;

улицы Новокузнецкой на улицу Владимира Украинца;

улицы Оренбургской на улицу Атаманскую;

улицы Иркутской на улицу Юрия Шульте;

улицы Цимлянской на улицу Автомобильную;

переулка Кузбасского на переулок Шахтерский;

переулка Братского на переулок Братерский;

улицы Белгородской на улицу Белоцерковскую:

улицы Армавирской на улицу Мукачевскую;

улицы Норильской на улицу Сичеславскую;

переулка Онежского на переулок Мужественный;

улицы Славгородской на улицу Славную;

улицы Зейской на улицу Предпринимательскую;

улицы Амурской на улицу Зеленого Клина;

переулка Красносельского на переулок Домохозяйственный;

улицы Камской на улицу Орельскую;

переулка Карельского на переулок Финский;

улицы Вятской на улицу Пологовскую;

переулка Внуковского на переулок Онуковский;

переулка Брестского на переулок Броварской;

улицы Комарова на улицу Закарпатского Легиона;

части улицы Каневской на улицу Этнографическую;

части улицы Читинской на улицу Баладную;

части улицы Новочеркасской на улицу Пейзажную;

названий "Улица Радужная" и "Улица Золотоношская" в ОСГК "Запорожсталь-2";

улицы Искры на улицу Гончарную;

улицы Анапской на улицу Карпатскую;

улицы Адмиралтейской на улицу Адмиральскую;

улицы Мурманской на улицу Мечты;

переулка Ижевского на переулок Немировский;

переулка Вологодского на переулок Крановый;

улицы Ивановской на улицу Вильнюсскую;

улицы Байконуровской на улицу Бомбейскую;

улицы Адмирала Макарова на улицу Арсена Коваленко;

улицы Сибирской на улицу Гданьскую;

переулка Ставропольского на переулок Успешный;

переулка Ненецкого на переулок Волошковый;

улицы Череповецкой на улицу Петра Яцика;

улицы Минской на улицу Инженера Купер;

переулка Анадырского на переулок Канцеровский;

улицы Бородинской на улицу Петра Сагайдачного;

переулка "Заря" на переулок Рассветный;

улицы 12 апреля на улицу Героев Крут;

улицы Александра Матросова на улицу Дмитрия Апухтина;

улицы Кронштадской на улицу Сарматскую;

бульвара Гвардейского на улицу Героев полка "Азов";

объединение и переименование улицы Красноярской и улицы Можайской в улицу Соединения;

переулка Кузнецкого на переулок Крарийский;

проспекта 40-летия Победы на проспект Героев Национальной гвардии Украины;

улицы Окской на улицу Терновскую;

улицы Таманской на улицу Стационарную;

улицы Броненосца "Потемкин" на улицу Украинской диаспоры;

улицы Зеленогорской на улицу Владимира Ященко;

улицы Белорусской на улицу Литовскую;

улицы Волоколамской на улицу Ивана Выговского;

улицы Владивостокской на улицу Михаила Топоркова;

улицы Ейской на улицу Матвеевскую;

улицы Серпуховской на улицу Полянскую;

улицы Таврической на улицу Таврическую;

улицы Батайской на улицу Заветную;

переулка Воркутинского на переулок Героический;

улицы Прудовой на улицу Запрудную;

улицы Горной на улицу Горную;

улицы Новосибирской на улицу Вертолетную;

переулка Таврического на переулок Таврический;

переулка Майкопского на переулок Моринецкий;

улицы Астраханской на улицу Ивана Нечуй-Левицкого;

улицы Новочеркасской на улицу Гамалийскую;

улицы Куликовской на улицу Казацкой старшины;

улицы Декабристов на улицу Богдана Ружинского;

улицы Адлерской на улицу Анри Жиффара;

переулка Волховского на переулок Ранговый;

переулка Камчатского на переулок Ромский;

улицы Тверской на улицу Рубежную.

Декоммунизация в Украине

После начала полномасштабной войны в Украине остро встал вопрос переименования улиц, парков, скверов и т.п., названные в честь российских государственных деятелей и художников.

В Украине существует большое количество выдающихся людей, поэтому государство начало менять старые названия объектов.

К примеру, недавно в Киеве переименовали площадь Льва Толстого и бульвар Перова.

Тем временем в Харькове парк Горького получил название Центральный парк культуры и отдыха.

Мы также сообщали, что ранее в Запорожье уже переименовали 70 улиц.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.