Больше без Белгородской и Минской. В Запорожье переименовали более 70 топонимов
В Запорожье сегодня, 30 сентября, было переименовано еще более 70 улиц, переулков и проспектов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Запорожского городского совета .
После начала полномасштабного вторжения России в Украине начался процесс деколонизации, дерусификации и деимпериализации географических названий в населенных пунктах.
Цель которого - избавиться от названий, связанных с историей России, российской империи, а также остатков названий, связанных с коммунистической идеологией, историей СССР, которые по разным причинам не были изменены во время декоммунизации.
На этот раз изменения коснулись в частности таких улиц как:
- части переулка Медового на переулок Покровский;
- улицы Новокузнецкой на улицу Владимира Украинца;
- улицы Оренбургской на улицу Атаманскую;
- улицы Иркутской на улицу Юрия Шульте;
- улицы Цимлянской на улицу Автомобильную;
- переулка Кузбасского на переулок Шахтерский;
- переулка Братского на переулок Братерский;
- улицы Белгородской на улицу Белоцерковскую:
- улицы Армавирской на улицу Мукачевскую;
- улицы Норильской на улицу Сичеславскую;
- переулка Онежского на переулок Мужественный;
- улицы Славгородской на улицу Славную;
- улицы Зейской на улицу Предпринимательскую;
- улицы Амурской на улицу Зеленого Клина;
- переулка Красносельского на переулок Домохозяйственный;
- улицы Камской на улицу Орельскую;
- переулка Карельского на переулок Финский;
- улицы Вятской на улицу Пологовскую;
- переулка Внуковского на переулок Онуковский;
- переулка Брестского на переулок Броварской;
- улицы Комарова на улицу Закарпатского Легиона;
- части улицы Каневской на улицу Этнографическую;
- части улицы Читинской на улицу Баладную;
- части улицы Новочеркасской на улицу Пейзажную;
- названий "Улица Радужная" и "Улица Золотоношская" в ОСГК "Запорожсталь-2";
- улицы Искры на улицу Гончарную;
- улицы Анапской на улицу Карпатскую;
- улицы Адмиралтейской на улицу Адмиральскую;
- улицы Мурманской на улицу Мечты;
- переулка Ижевского на переулок Немировский;
- переулка Вологодского на переулок Крановый;
- улицы Ивановской на улицу Вильнюсскую;
- улицы Байконуровской на улицу Бомбейскую;
- улицы Адмирала Макарова на улицу Арсена Коваленко;
- улицы Сибирской на улицу Гданьскую;
- переулка Ставропольского на переулок Успешный;
- переулка Ненецкого на переулок Волошковый;
- улицы Череповецкой на улицу Петра Яцика;
- улицы Минской на улицу Инженера Купер;
- переулка Анадырского на переулок Канцеровский;
- улицы Бородинской на улицу Петра Сагайдачного;
- переулка "Заря" на переулок Рассветный;
- улицы 12 апреля на улицу Героев Крут;
- улицы Александра Матросова на улицу Дмитрия Апухтина;
- улицы Кронштадской на улицу Сарматскую;
- бульвара Гвардейского на улицу Героев полка "Азов";
- объединение и переименование улицы Красноярской и улицы Можайской в улицу Соединения;
- переулка Кузнецкого на переулок Крарийский;
- проспекта 40-летия Победы на проспект Героев Национальной гвардии Украины;
- улицы Окской на улицу Терновскую;
- улицы Таманской на улицу Стационарную;
- улицы Броненосца "Потемкин" на улицу Украинской диаспоры;
- улицы Зеленогорской на улицу Владимира Ященко;
- улицы Белорусской на улицу Литовскую;
- улицы Волоколамской на улицу Ивана Выговского;
- улицы Владивостокской на улицу Михаила Топоркова;
- улицы Ейской на улицу Матвеевскую;
- улицы Серпуховской на улицу Полянскую;
- улицы Таврической на улицу Таврическую;
- улицы Батайской на улицу Заветную;
- переулка Воркутинского на переулок Героический;
- улицы Прудовой на улицу Запрудную;
- улицы Горной на улицу Горную;
- улицы Новосибирской на улицу Вертолетную;
- переулка Таврического на переулок Таврический;
- переулка Майкопского на переулок Моринецкий;
- улицы Астраханской на улицу Ивана Нечуй-Левицкого;
- улицы Новочеркасской на улицу Гамалийскую;
- улицы Куликовской на улицу Казацкой старшины;
- улицы Декабристов на улицу Богдана Ружинского;
- улицы Адлерской на улицу Анри Жиффара;
- переулка Волховского на переулок Ранговый;
- переулка Камчатского на переулок Ромский;
- улицы Тверской на улицу Рубежную.
Декоммунизация в Украине
После начала полномасштабной войны в Украине остро встал вопрос переименования улиц, парков, скверов и т.п., названные в честь российских государственных деятелей и художников.
В Украине существует большое количество выдающихся людей, поэтому государство начало менять старые названия объектов.
К примеру, недавно в Киеве переименовали площадь Льва Толстого и бульвар Перова.
Тем временем в Харькове парк Горького получил название Центральный парк культуры и отдыха.
Мы также сообщали, что ранее в Запорожье уже переименовали 70 улиц.
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