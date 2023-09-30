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Больше без Белгородской и Минской. В Запорожье переименовали более 70 топонимов

Запорожье, Суббота 30 сентября 2023 17:47
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Больше без Белгородской и Минской. В Запорожье переименовали более 70 топонимов Фото: в Запорожье переименовали более 70 улиц (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Запорожье сегодня, 30 сентября, было переименовано еще более 70 улиц, переулков и проспектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Запорожского городского совета .

После начала полномасштабного вторжения России в Украине начался процесс деколонизации, дерусификации и деимпериализации географических названий в населенных пунктах.

Цель которого - избавиться от названий, связанных с историей России, российской империи, а также остатков названий, связанных с коммунистической идеологией, историей СССР, которые по разным причинам не были изменены во время декоммунизации.

На этот раз изменения коснулись в частности таких улиц как:

  • части переулка Медового на переулок Покровский;
  • улицы Новокузнецкой на улицу Владимира Украинца;
  • улицы Оренбургской на улицу Атаманскую;
  • улицы Иркутской на улицу Юрия Шульте;
  • улицы Цимлянской на улицу Автомобильную;
  • переулка Кузбасского на переулок Шахтерский;
  • переулка Братского на переулок Братерский;
  • улицы Белгородской на улицу Белоцерковскую:
  • улицы Армавирской на улицу Мукачевскую;
  • улицы Норильской на улицу Сичеславскую;
  • переулка Онежского на переулок Мужественный;
  • улицы Славгородской на улицу Славную;
  • улицы Зейской на улицу Предпринимательскую;
  • улицы Амурской на улицу Зеленого Клина;
  • переулка Красносельского на переулок Домохозяйственный;
  • улицы Камской на улицу Орельскую;
  • переулка Карельского на переулок Финский;
  • улицы Вятской на улицу Пологовскую;
  • переулка Внуковского на переулок Онуковский;
  • переулка Брестского на переулок Броварской;
  • улицы Комарова на улицу Закарпатского Легиона;
  • части улицы Каневской на улицу Этнографическую;
  • части улицы Читинской на улицу Баладную;
  • части улицы Новочеркасской на улицу Пейзажную;
  • названий "Улица Радужная" и "Улица Золотоношская" в ОСГК "Запорожсталь-2";
  • улицы Искры на улицу Гончарную;
  • улицы Анапской на улицу Карпатскую;
  • улицы Адмиралтейской на улицу Адмиральскую;
  • улицы Мурманской на улицу Мечты;
  • переулка Ижевского на переулок Немировский;
  • переулка Вологодского на переулок Крановый;
  • улицы Ивановской на улицу Вильнюсскую;
  • улицы Байконуровской на улицу Бомбейскую;
  • улицы Адмирала Макарова на улицу Арсена Коваленко;
  • улицы Сибирской на улицу Гданьскую;
  • переулка Ставропольского на переулок Успешный;
  • переулка Ненецкого на переулок Волошковый;
  • улицы Череповецкой на улицу Петра Яцика;
  • улицы Минской на улицу Инженера Купер;
  • переулка Анадырского на переулок Канцеровский;
  • улицы Бородинской на улицу Петра Сагайдачного;
  • переулка "Заря" на переулок Рассветный;
  • улицы 12 апреля на улицу Героев Крут;
  • улицы Александра Матросова на улицу Дмитрия Апухтина;
  • улицы Кронштадской на улицу Сарматскую;
  • бульвара Гвардейского на улицу Героев полка "Азов";
  • объединение и переименование улицы Красноярской и улицы Можайской в улицу Соединения;
  • переулка Кузнецкого на переулок Крарийский;
  • проспекта 40-летия Победы на проспект Героев Национальной гвардии Украины;
  • улицы Окской на улицу Терновскую;
  • улицы Таманской на улицу Стационарную;
  • улицы Броненосца "Потемкин" на улицу Украинской диаспоры;
  • улицы Зеленогорской на улицу Владимира Ященко;
  • улицы Белорусской на улицу Литовскую;
  • улицы Волоколамской на улицу Ивана Выговского;
  • улицы Владивостокской на улицу Михаила Топоркова;
  • улицы Ейской на улицу Матвеевскую;
  • улицы Серпуховской на улицу Полянскую;
  • улицы Таврической на улицу Таврическую;
  • улицы Батайской на улицу Заветную;
  • переулка Воркутинского на переулок Героический;
  • улицы Прудовой на улицу Запрудную;
  • улицы Горной на улицу Горную;
  • улицы Новосибирской на улицу Вертолетную;
  • переулка Таврического на переулок Таврический;
  • переулка Майкопского на переулок Моринецкий;
  • улицы Астраханской на улицу Ивана Нечуй-Левицкого;
  • улицы Новочеркасской на улицу Гамалийскую;
  • улицы Куликовской на улицу Казацкой старшины;
  • улицы Декабристов на улицу Богдана Ружинского;
  • улицы Адлерской на улицу Анри Жиффара;
  • переулка Волховского на переулок Ранговый;
  • переулка Камчатского на переулок Ромский;
  • улицы Тверской на улицу Рубежную.

Декоммунизация в Украине

После начала полномасштабной войны в Украине остро встал вопрос переименования улиц, парков, скверов и т.п., названные в честь российских государственных деятелей и художников.

В Украине существует большое количество выдающихся людей, поэтому государство начало менять старые названия объектов.

К примеру, недавно в Киеве переименовали площадь Льва Толстого и бульвар Перова.

Тем временем в Харькове парк Горького получил название Центральный парк культуры и отдыха.

Мы также сообщали, что ранее в Запорожье уже переименовали 70 улиц.

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