Больше думают о выборах. Бондаренко высказался об идее отстранения Кличко

Среда 24 сентября 2025 18:22
Фото: депутат Киевсовета Владимир Бондаренко (kmr.gov.ua)
Автор: Александр Мороз

Инициатива отстранить Виталия Кличко с должности мэра Киева свидетельствует о том, что центральная власть больше думает о выборах, чем о защите города от обстрелов и подготовке к зиме.

Как сообщает РБК-Украина, об этом написал у себя в Facebook депутат Киевсовета Владимир Бондаренко.

"Власть не мыслит категориями подготовки к зиме, защите городов от обстрелов и т.д. Власть мыслит категорией выборов. К сожалению", - написал Бондаренко.

По его мнению, "схема" по которой хотят устранить избранного киевлянами в первом туре мэра проста: "недоверие Кличко - блокирование Киевсовета через шантаж, подозрения и подкуп - передача города "на блюдечке" чиновнику из КГВА".

Владимир Бондаренко считает, что власти "бороться против Кличко - не мэра легче, чем против Кличко - мэра".

Он подчеркнул, что из-за высокого уровня доверия киевлян к Кличко инициатива по устранению мэра столицы выглядит как "проявление отчаяния и слабости".

"О сути так называемых оснований о выражении недоверия. Уровень доверия киевлян к мэру Кличко - более 50 процентов, поддержка киевлянами "слуг" в столице - продолжает стремительно двигаться в сторону нуля. Это проявление отчаяния и слабости правящей партии, и улицы Банковой как таковой. Они уже попробовали все: обыски, полторы тысячи уголовных производств, петиции, закон о рейдерском захвате столицы, ВСК, запугивание, блокирование работы, угрозы. Законным путём захватить Киев Банковая не может. Поэтому решились на такой эмоциональный шаг слабых людей", - считает Бондаренко.

Депутат Киевсовета подчеркнул, что попытка отстранить от должности мэра столицы таким незаконным способом повредит имиджу Украины в глазах западных партнеров.

"Наши западные партнеры это видят. Еще в прошлом году послы стран Большой семерки (G7) и Европейский парламент призвали украинскую власть прекратить разрушительное давление на местное самоуправление. История с НАБУ-САП в этом году - продолжение той же вакханалии. И реакция на нее наших партнеров отнюдь не добавила баллов для нашей. Также будет и с Киевом и мэром", - отметил Бондаренко.

КГГА Киев Виталий Кличко Олена Бондаренко
