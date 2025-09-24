ua en ru
Більше думають про вибори. Бондаренко висловився про ідею відсторонення Кличка

Київ, Середа 24 вересня 2025 18:22
Більше думають про вибори. Бондаренко висловився про ідею відсторонення Кличка Фото: депутат Київради Володимир Бондаренко (kmr.gov.ua)
Автор: Олександр Мороз

Ініціатива відсторонити Віталія Кличка з посади мера Києва свідчить про те, що центральна влада більше думає про вибори, ніж про захист міста від обстрілів та підготовку до зими.

Як повідомляє РБК-Україна, про це написав у себе в Facebook депутат Київради Володимир Бондаренко.

"Влада не мислить категоріями підготовки до зими, захисту міст від обстрілів тощо. Влада мислить категорією виборів. На жаль", - написав Бондаренко.

На його думку, "схема" за якою хочуть усунути обраного киянами у першому турі мера проста: "недовіра Кличку - блокування Київради через шантаж, підозри та підкуп - передача міста "на блюдечку" чиновнику з КМВА".

Володимр Бондаренко вважає, що владі "боротися проти Кличка - не мера легше, ніж проти Кличка - мера".

Він наголосив, що через високий рівень довіри киїян до Кличка ініціатива з усунення мера столиці виглядає як "прояв відчаю та слабкості".

"Щодо суті так званих підстав про висловлення недовіри. Рівень довіри киян до мера Кличка - понад 50 відсотків, підтримка киянами "слуг" в столиці - продовжує стрімко рухатись в бік нуля. Це прояв відчаю та слабкості правлячої партії, та вулиці Банкової як такої. Вони вже спробували все: обшуки, півтори тисячі кримінальних проваджень, петиції, закон про рейдерське захоплення столиці, ТСК, залякування, блокування роботи, погрози. Законним шляхом захопити Київ Банкова не може. Тому зважилися на такий емоційний крок слабких людей", - вважає Бондаренко.

Депутат Київради зауважив, що спроба усунути з посади мера столиці у такий незаконний спосіб зашкодить іміджу Україну в очах західних партнерів.

"Наші західні партнери це бачать. Ще минулого року посли країн Великої сімки (G7) та Європейський парламент закликали українську владу припинити руйнівний тиск на місцеве самоврядування. Історія з НАБУ-САП цього року - продовження тієї самої вакханалії. І реакція на неї наших партнерів аж ніяк не додала балів для нашої країні в їхніх очах. Так само буде і з Києвом і мером", - зазначив Бондаренко.

