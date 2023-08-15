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Больше без Московской и Пушкина. В Запорожье переименовали почти 70 топонимов

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Запорожье, Вторник 15 августа 2023 22:53
Больше без Московской и Пушкина. В Запорожье переименовали почти 70 топонимов Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В Запорожье переименовали почти 70 топонимов, теперь в городе не будет улицы Московской и площади Пушкина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева.

"Избавляемся от напоминаний о р*сню: в рамках дерусификации в Запорожье переименовано почти 70 улиц, площадей и переулков", - говорится в сообщении.

По словам Куртева, ничто в нашем городе не должно ассоциироваться с Россией или с пережитками советчины.

"У нас, у украинцев, у запорожцев, есть собственная история, собственные невероятные личности и собственные выдающиеся события", - добавил секретарь городского совета.

Полный список переименованных улиц и переулков можно посмотреть в документе.

Декоммунизация в Украине

После начала полномасштабной войны в Украине остро встал вопрос переименования улиц, парков, скверов и т.д., которые были названы в честь российских государственных деятелей и художников.

В Украине существует большое количество выдающихся людей, поэтому государство начало менять старые названия объектов.

К примеру, недавно в Киеве переименовали площадь Льва Толстого и бульвар Перова.

Тем временем в Харькове парк Горького получил название Центральный парк культуры и отдыха.

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