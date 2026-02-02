Больше баллистики и "Шахедов": Игнат рассказал о российской тактике обстрелов энергетики

Он отметил, что в прошлом году значительно вырос коэффициент применения баллистических ракет по сравнению с 2024 годом - это обусловлено тем, что баллистику может сбивать только система ПВО Patriot. Игнат также рассказал об отличиях нынешних атак от вражеских обстрелов в отопительный сезон 2022-23 года.

"Тогда они больше били крылатыми ракетами "Калибр", Х-101, Х-555, Х-55СМ, Искандер-К. Это все крылатые ракеты, которые имеют относительно большую дальность полета. Если у Искандер-К - это ориентировочно 600 километров, то для Х-101 и "Калибр" - это уже тысячи километров", - сказал он.

Беспилотников стало значительно больше

Кроме того, нынешние удары наносятся с применением значительно большего количества ударных беспилотников.

"Мы видим каждую ночь более 100 "Шахедов", "Италмасов", "Гербер", дронов других типов, которые летят вглубь страны. Кроме этого, он применяет "Молнии" и "Ланцеты" по прифронтовым районам. А при массированных ударах эта цифра достигает 500 и более", - отметил Игнат.

По его словам, это влияет на возможность отражать такие удары, особенно когда они наносятся по какому-то одному региону. В таком случае Украине приходится применять для отражения все: зенитные ракетные комплексы, авиацию, РЭБ, МВГ и дроны-перехватчики.

Как изменились вражеские атаки

Игнат рассказал, что в прошлые годы было больше ракет в комбинированных ударах, с прошлого года стало больше баллистики, а сейчас - значительно больше дронов.

"Если говорить на примере Киева - то россияне атакуют его с разных направлений. С юга, как правило, могут лететь крылатые ракеты "Калибр" с Черного моря, с востока - Х-101 со стратавиации, а с севера бьют баллистическими ракетами - из Брянской, Курской, Белгородской областей. Плюс - БПЛА", - рассказал он.

Игнат отметил, что разница между прошлогодними и нынешними атаками заключается в том, что сейчас РФ одновременно и большим количеством средств атакует один город или регион.