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Больше не автономные. "Вагнеровцы" вынуждены просить поддержки армии РФ для боев за Бахмут, - Череватый

Новина українською →
Среда 29 марта 2023 19:47
Больше не автономные. "Вагнеровцы" вынуждены просить поддержки армии РФ для боев за Бахмут, - Череватый Фото: спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый (Армияinform.com.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

ЧВК "Вагнера" не способны самостоятельно обеспечивать наступательную работу в районе Бахмута и вынуждены просить о поддержке российской регулярной армии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.

Он отметил, что российские военные уже фактически 9 месяцев не оставляют попыток захватить Бахмут. Однако украинские защитники стабилизируют фронт.

"Главной силой врага остается ЧВК "Вагнера", но в силу ежедневных потерь под сотню, а иногда и более двухсот убитыми, им не хватает личного состава, даже этих бывших заключенных. Мы видим, что динамика такова, что они вынуждены усиливаться подразделениями регулярной армии оккупанта", - сказал спикер.

Череватый отметил, что "вагнеровцы" вынуждены просить о поддержке авиации и артиллерии регулярного войска армии РФ.

"Они хвастались, что у них все автономно, но они не могут обеспечить себя в полной мере, чтобы вести наступательную работу", - добавил он.

Напомним, в Генштабе сообщили, что россияне добились частичного успеха в районе Бахмута.

Кроме того, министр обороны Алексей Резников отмечал, что оккупанты ежедневно теряют в среднем 500 убитыми или ранеными солдат в районе Бахмута, что исчерпывает их наступательные возможности.

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