Более 60 артсистем, 30-ти ББМ и 1170 окупантов: Генштаб обновил потери РФ в войне

Согласно последней сводке Генштаба, за прошедшие сутки на фронте произошло 136 боевых столкновений. Ситуация на Покровском направлении остается напряженной – враг сосредотачивает там основные наступательные усилия. Кроме того, оккупанты активно атаковали на Купянском, Лиманском и Времивском направлениях.

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