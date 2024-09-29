Більше 60 артсистем, 30-ти ББМ та 1170 окупантів: Генштаб оновив втрати РФ у війні

Згідно з останнім зведенням Генштабу, впродовж минулої доби на фронті відбулося 136 бойових зіткнень. Ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою – ворог зосереджує там основні наступальні зусилля. Окрім того, окупанти активно атакували на Куп’янському, Лиманському і Времівському напрямках.

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