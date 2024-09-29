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Більше 60 артсистем, 30-ти ББМ та 1170 окупантів: Генштаб оновив втрати РФ у війні

Автор: Вадим Ребрина

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1170 окупантів, а також 62 артилерійські системи і 38 бойових броньованих машин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Загальні бойові втрати противника станом на 29 вересня 2024 року орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 651810 (+1170) осіб,
  • танків - 8869 (+9) од, од,
  • бойових броньованих машин - 17476 (+38) од,
  • артилерійських систем - 18795 (+62) од,
  • РСЗВ - 1204 (+1) од,
  • засоби ППО - 962 (+1) од,
  • літаків - 369 од,
  • гелікоптерів - 328 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 16186 (+93),
  • крилаті ракети - 2610,
  • кораблі/катери - 28 од,
  • підводні човни - 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 25495 (+84) од,
  • спеціальна техніка - 3297 (+6).

 

Згідно з останнім зведенням Генштабу, впродовж минулої доби на фронті відбулося 136 бойових зіткнень. Ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою – ворог зосереджує там основні наступальні зусилля. Окрім того, окупанти активно атакували на Куп’янському, Лиманському і Времівському напрямках.

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