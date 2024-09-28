На Покровском направлении враг атаковал 34 раза, сложная ситуация также под Угледаром, - Генштаб

За прошедшие сутки на фронте произошло 136 боевых столкновений. Ситуация на Покровском направлении остается напряженной – враг сосредотачивает там основные наступательные усилия. Кроме того, оккупанты активно атаковали на Купянском, Лиманском и Времивском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

На Харьковском направлении российские террористы один раз безуспешно штурмовали позиции наших подразделений в районе Тихого. При этом потери оккупантов, по имеющейся информации в настоящее время, составили 45 человек убитыми и ранеными, уничтожены боевая бронированная машина, четыре автомобиля и единица специальной техники. Также наши защитники повредили танк, две артиллерийские системы и три автомобиля оккупантов.

14 раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи населенных пунктов Синьковка, Лозовое и Табаевка подразделения Сил обороны отразили 11 атак. Продолжается три боестолкновения вблизи Стельмаховки и Вишневого.

На Лиманском направлении за сегодняшний день российские войска 22 раза атаковали украинских защитников в районах шести разных населенных пунктов. Два боестолкновения вблизи Невского до сих пор продолжаются.

Враг пять раз штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Верхнекаменского и Выемки на Северском направлении. Продолжаются бои.

На Краматорском направлении украинские воины отразили восемь попыток захватчиков продвинуться вперед в районах Часова Яра, Калиновки и Курдюмовки. Два боестолкновения вблизи Часова Яра продолжаются. Ситуация контролируется.

На Торецком направлении, где оккупанты семь раз атаковали наши позиции, пять боестолкновений уже завершены. Бои продолжаются вблизи Торецка и Нелиповки.

Основные усилия враг и дальше прикладывает на Покровском направлении. Здесь в течение суток агрессор 34 раза атаковал наши позиции. В районах Селидового, Новоторецкая, Николаевки и Мариновки произошло более половины всех боестолкновений. Пять продолжаются до сих пор.

На Кураховском направлении захватчики в это время суток предприняли восемь попыток продвинуться вперед. Две атаки продолжаются. В основном бои продолжаются у Цукурино, Георгиевки, Екатериновки и Горняка.

Сложная ситуация на Времевском направлении, где сегодня агрессор 15 раз штурмовал передний край нашей обороны в районе Угледара, Водяного и Екатериновки. В настоящее время длится восемь боестолкновений.

На Ореховском направлении неподалеку от Работино, отражен один штурм российских захватчиков.

На Приднепровском направлении враг предпринял три безуспешных попытки штурма позиций украинских подразделений.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении. .