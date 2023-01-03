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В МОН назвали количество украинских школьников, выехавших за границу

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Украина, Вторник 03 января 2023 15:33
В МОН назвали количество украинских школьников, выехавших за границу Фото: в МОН назвали количество уехавших за границу украинских школьников (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Большинство школьников, выехавших за пределы страны с начала вторжения России, объединяют свое обучение в местных школах с обучением в украинских учебных заведениях. С 24 февраля за границей находились почти 700 тысяч детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра образования Сергея Шкарлета в эфире телемарафона.

По его словам, постепенно количество украинских школьников заграницей уменьшается. Однако это происходит медленно. При этом больше детей покинули Украину еще в первые месяцы полномасштабной войны.

"В начале вооруженной агрессии за границей находилось 650-690 тысяч украинских детей в возрасте от 0 до 18 лет, то есть дошкольного и школьного возраста, по состоянию на 1 сентября - 488 тысяч, на декабрь - 480-520 тысяч детей. На сегодняшний день за границей находятся около 500 тысяч детей школьного возраста, которые учатся в заведениях общего среднего образования", - рассказал Шкарлетт.

Министр отметил, что большинство школьников пытаются совмещать обучение как в Украине, так и в местных школах.

"Большинство из них учится по украинской системе образования, причем совмещая обучение в учебных заведениях в странах Европейского Союза и дистанционно обучаясь в украинской школе", - сказал он.

Ранее в МОН сообщили, что по состоянию на 12 декабря более 60% объектов учебных заведений имеют укрытие и могут работать в очной форме.

Кроме этого в Украине предлагают провести усовершенствованное Национальное мультипредметное тестирование (НМТ) в 2023 году как альтернативу внешнему независимому оцениванию (ВНО) в условиях продолжающегося военного положения и российской войны.

Также, что перед этим в сентябре в МОН согласовали сроки проведения ВНО в 2023 году , а также перечень предметов, которые будут составлять выпускники школ.

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