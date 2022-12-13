Укрытия есть в 76% школ и половине детсадов, - МОН
Фото: более 60% учебных заведений имеют бомбоубежища (GettyImages)
По состоянию на 12 декабря более 60% объектов учебных заведений имеют укрытия и могут работать в очной форме.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Правительственный портал.
По словам Министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета, было проверено почти 26,55 тысячи объектов учебных заведений, что составляет 95% от их общего количества. В 65% есть пригодные к использованию бомбоубежища. В частности, укрытия обустроены в:
- детских садах – 56,1%;
- школах – 74,7%;
- профтехах – 94,78%;
- заведениях профессионального высшего и высшего образования – 87,8%.
Ранее в МОН объяснили, какие условия необходимо соблюдать, чтобы перевести обучение на очную форму.
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