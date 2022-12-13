Укрытия есть в 76% школ и половине детсадов, - МОН

По состоянию на 12 декабря более 60% объектов учебных заведений имеют укрытия и могут работать в очной форме.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Правительственный портал.

По словам Министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета, было проверено почти 26,55 тысячи объектов учебных заведений, что составляет 95% от их общего количества. В 65% есть пригодные к использованию бомбоубежища. В частности, укрытия обустроены в: детских садах – 56,1%;

школах – 74,7%;

профтехах – 94,78%;

заведениях профессионального высшего и высшего образования – 87,8%.