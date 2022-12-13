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Укрытия есть в 76% школ и половине детсадов, - МОН

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Украина, Вторник 13 декабря 2022 02:41
Укрытия есть в 76% школ и половине детсадов, - МОН Фото: более 60% учебных заведений имеют бомбоубежища (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

По состоянию на 12 декабря более 60% объектов учебных заведений имеют укрытия и могут работать в очной форме.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Правительственный портал.

По словам Министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета, было проверено почти 26,55 тысячи объектов учебных заведений, что составляет 95% от их общего количества. В 65% есть пригодные к использованию бомбоубежища. В частности, укрытия обустроены в:

  • детских садах – 56,1%;
  • школах – 74,7%;
  • профтехах – 94,78%;
  • заведениях профессионального высшего и высшего образования – 87,8%.

Ранее в МОН объяснили, какие условия необходимо соблюдать, чтобы перевести обучение на очную форму.

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