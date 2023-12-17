Более 2 тысяч грузовиков в очереди: в ГПСУ рассказали о ситуации на границе с Польшей

Заблокированные направления

Заблокированными остаются:

"Рава - Русская - Гребенне";

"Краковец - Корчева";

"Шегини - Медика".

"По состоянию на утро, сегодня, на этих трех направлениях, в очередях в сторону Украины находится где-то 2150 грузовых транспортных средств. Больше всего напротив "Шегини-Медика". Движение есть, но не такое интенсивное, как это было до 6 ноября или 23 ноября, когда началось блокирование "Шегини", - пояснил Демченко.

Разблокированное направление

11 декабря удалось разблокировать пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск". Сейчас там отмечается достаточно интенсивное движение, которое постепенно продолжает расти.

Только за минувшие сутки, 16 декабря, направление пересекли около 1,5 тысячи грузовых транспортов в обе стороны. Большинство в направлении Украины.

"Очереди на этом направлении, конечно, остаются. 2400 грузовиков ожидает в очереди в направлении "Ягодино" в сторону Украины. Где-то 1700 зарегистрированы в "єЧерзі" на выезд из Украины. Но, подчеркну, что динамика достаточно высокая", - пояснил спикер Госпогранслужбы.

Забастовка польских перевозчиков

С 6 ноября польские перевозчики начали проводить забастовки на границе с Украиной. Соответствующую "акцию" они планировали продолжать до начала января 2024 года. В результате протеста были заблокированы ряд направлений, через которые выпускали и впускали не более одной фуры в час.

В частности 23 ноября перевозчики также заблокировали еще и пункт пропуска "Медика - Шегини". Также сообщалось о намерениях распространить блокирование "Нижанковичи - Мальховице".

11 декабря Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины заявило о разблокировании пункта пропуска "Яготин - Дорогуск". Участники забастовки перекрыли движение на направлении грузовиком, впрочем, потом его удалось восстановить.