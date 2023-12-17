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Более 2 тысяч грузовиков в очереди: в ГПСУ рассказали о ситуации на границе с Польшей

Фото: в ГПСУ рассказали о ситуации на границе с Польшей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

На сегодня, 17 декабря, заблокированными остаются три направления на польско-украинской границе. На них в очереди стоят больше двух тысяч грузовиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.

Заблокированные направления 

Заблокированными остаются: 

  • "Рава - Русская - Гребенне";
  • "Краковец - Корчева";
  • "Шегини - Медика".

"По состоянию на утро, сегодня, на этих трех направлениях, в очередях в сторону Украины находится где-то 2150 грузовых транспортных средств. Больше всего напротив "Шегини-Медика". Движение есть, но не такое интенсивное, как это было до 6 ноября или 23 ноября, когда началось блокирование "Шегини", - пояснил Демченко. 

Разблокированное направление 

11 декабря удалось разблокировать пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск". Сейчас там отмечается достаточно интенсивное движение, которое постепенно продолжает расти.

Только за минувшие сутки, 16 декабря, направление пересекли около 1,5 тысячи грузовых транспортов в обе стороны. Большинство в направлении Украины. 

"Очереди на этом направлении, конечно, остаются. 2400 грузовиков ожидает в очереди в направлении "Ягодино" в сторону Украины. Где-то 1700 зарегистрированы в "єЧерзі" на выезд из Украины. Но, подчеркну, что динамика достаточно высокая", - пояснил спикер Госпогранслужбы. 

Забастовка польских перевозчиков 

С 6 ноября польские перевозчики начали проводить забастовки на границе с Украиной. Соответствующую "акцию" они планировали продолжать до начала января 2024 года. В результате протеста были заблокированы ряд направлений, через которые выпускали и впускали не более одной фуры в час. 

В частности 23 ноября перевозчики также заблокировали еще и пункт пропуска "Медика - Шегини". Также сообщалось о намерениях распространить блокирование "Нижанковичи - Мальховице".

11 декабря Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины заявило о разблокировании пункта пропуска "Яготин - Дорогуск". Участники забастовки перекрыли движение на направлении грузовиком, впрочем, потом его удалось восстановить.

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