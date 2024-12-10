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Украинским студентам в Германии разрешили получать двойное высшее образование

Вторник 10 декабря 2024 12:13
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Украинским студентам в Германии разрешили получать двойное высшее образование Фото: Высшее образование в Германии (Getty Images)
Автор: Катерина Творожникова

Немецкий Ульмский университет разработал специальный курс обучения для украинских студентов. Речь идет о новой программе, по которой украинские студенты смогут получить одновременно 2 диплома о высшем образовании: в Германии и Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт немецкой телерадиовещательной компании SWR Aktuell.

Шесть студентов Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина получили возможность учиться в Германии. Университет Ульма создал программу, согласно которой студенты из Украины могут получить степень в обеих странах.

Обучение в Германии

Максиму Морозову и его пяти сокурсникам разрешили получать высшее образование в немецком университете Ульма. Там они изучают математику и информатику. 19-летний Максим родился в маленьком городе Луганской области. Сейчас оно находится во временной оккупации.

Вскоре после начала полномасштабной войны Максим вместе с матерью приехал в Германию. В Мюнхене он начал обучаться онлайн в ХНУ. В настоящее время значительная часть этого университета была уничтожена российскими ракетами.

Программа двойных дипломов

Первые три семестра обучения проходят в режиме онлайн. В это время студенты изучают немецкий язык в Мюнхене. В четвертом и пятом семестрах молодежь может слушать лекции и семинары непосредственно в Ульмском университете. В то же время, продолжать учиться онлайн в Украине.

В конце обучения студентам необходимо написать бакалаврскую работу в университете Ульма. В итоге студенты получат два диплома. Диплом немецкого университета Ульма по математике и диплом по информатике Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина.

Напомним, что молодые украинские ученые могут работать над своими исследованиями в Германии и получать ежемесячную стипендию на жительство. Кроме того, организатор покроет расходы по проезду и страхованию.

Подать заявку могут студенты магистратуры, аспирантуры, исследователи, преподаватели вузов и профессора.

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