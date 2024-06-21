США все еще запрещают Украине бить по военным целям в оперативном и глубоком тылу России, - ISW

США все еще запрещает украинским силам наносить удары по военным целям из предоставленного США оружия в оперативном и глубоком тылу территории России, считают в Институте изучения войны (ISW).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW .

Politico со ссылкой на анонимных чиновников США сообщило, что Соединенные Штаты позволяют украинским силам наносить удары по российским силам там, где российские войска атакуют Украину через международную границу, имея в виду международную границу вблизи Сумской, Черниговской и Харьковской областей Украины.

Это заявление не означает изменение политики США. Заявление проясняет контуры текущей политики США: украинские войска могут использовать HIMARS для удара по российским силам, которые готовятся или активно атакуют Украину, но, вероятно, не могут поразить все законные российские военные цели в зоне действия украинских HIMARS, в частности, в Белгородской, Курской, Брянской области РФ.

В статье Politico признается, что украинские и европейские чиновники призвали администрацию президента Джо Байдена еще больше ослабить ограничения и позволить Украине наносить удары по всем законным военным целям в России.

"Политика США все еще защищает подавляющее большинство оперативного и глубокого тыла России, и политика США все еще запрещает украинским силам использовать ATACMS где угодно в России", - говорится в отчете.

В Институте считают, что этот шаг Байдена является шагом в правильном направлении, но сам по себе неадекватен и не способен помешать масштабным операциям России.

ISW считает, что Запад сохраняет способность существенно препятствовать российским операциям, позволяя Украине использовать предоставленное оружие для ударов по оперативному тылу России и глубокому тылу.