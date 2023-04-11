Большая часть коллаборантов из Херсонской области - работники тюрьмы, - ГБР
За последние пять месяцев Государственное бюро расследований сообщило о подозрении 39 государственным изменникам. Из них 23 оказались работниками Государственной пенитенциарной службы Украины.
Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
Как рассказали в ведомстве, среди предателей были начальник ПИК №90, и.о. начальника и заместитель начальника Херсонского СИЗО. Также подозреваемыми восемь правоохранителей, два налоговика, заместитель Херсонского мэра и другие.
В ГБР заметили, что большинству предателей подозрение сообщили заочно, так как они вместе с оккупантами скрылись на левом берегу Днепра.
«Пенитенциарии после захвата областного центра предали присягу и добровольно согласились работать на врага. исправительное учреждение оккупантов - содержали в камерах херсонских патриотов, склоняли к повиновению заключенных, агитировали к сотрудничеству с захватчиком", - говорится в сообщении.
Напомним, что Служба безопасности Украины передала в суд материалы по еще 56 депутатам Государственной думы России, которые голосовали за признание так называемых "ЛНР" и "ДНР".
Житель Львова в социальных сетях призвал разделить Украину и создать "новое государство". Мужчину задержали и приговорили к 5 годам 6 месяцам лишения свободы.
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