Большая часть коллаборантов из Херсонской области - работники тюрьмы, - ГБР

За последние пять месяцев Государственное бюро расследований сообщило о подозрении 39 государственным изменникам. Из них 23 оказались работниками Государственной пенитенциарной службы Украины.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Как рассказали в ведомстве, среди предателей были начальник ПИК №90, и.о. начальника и заместитель начальника Херсонского СИЗО. Также подозреваемыми восемь правоохранителей, два налоговика, заместитель Херсонского мэра и другие.

В ГБР заметили, что большинству предателей подозрение сообщили заочно, так как они вместе с оккупантами скрылись на левом берегу Днепра.

«Пенитенциарии после захвата областного центра предали присягу и добровольно согласились работать на врага. исправительное учреждение оккупантов - содержали в камерах херсонских патриотов, склоняли к повиновению заключенных, агитировали к сотрудничеству с захватчиком", - говорится в сообщении.