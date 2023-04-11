Більша частина колаборантів з Херсонської області - працівники тюрми, - ДБР

За останні п'ять місяців Державне бюро розслідувань повідомило про підозру 39 державним зрадникам. З них 23 виявились працівниками Державної пенітенціарної служби України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань.

Як розповіли у відомстві, серед зрадників були начальник ПВК №90, в.о. начальника та заступник начальника Херсонського СІЗО. Також підозрюваними є вісім правоохоронців, два податківці, заступник Херсонського мера та інші.

У ДБР зауважили, що більшості зрадників підозру повідомили заочно, так як вони разом з окупантами втекли на лівий берег Дніпра.

"Пенітенціарії після захоплення обласного центру зрадили присягу та добровільно погодились працювати на ворога. Від окупанта вони отримали керівні посади в "Управлении службы исполнения наказаний по Херсонской области", що увійшла до "Федеральной службы испонения наказаний". Фігуранти виконували вказівки ворога та забезпечували роботу каральної виправної установи окупантів - утримували в камерах херсонських патріотів, схиляли до покори ув’язнених, агітували до співпраці з загарбником", - сказано в повідомленні.