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Більша частина колаборантів з Херсонської області - працівники тюрми, - ДБР

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Україна, Вівторок 11 квітня 2023 22:40
Більша частина колаборантів з Херсонської області - працівники тюрми, - ДБР Фото: більша частина колаборантів з Херсонської області - працівники тюрми (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

За останні п'ять місяців Державне бюро розслідувань повідомило про підозру 39 державним зрадникам. З них 23 виявились працівниками Державної пенітенціарної служби України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань.

Як розповіли у відомстві, серед зрадників були начальник ПВК №90, в.о. начальника та заступник начальника Херсонського СІЗО. Також підозрюваними є вісім правоохоронців, два податківці, заступник Херсонського мера та інші.

У ДБР зауважили, що більшості зрадників підозру повідомили заочно, так як вони разом з окупантами втекли на лівий берег Дніпра.

"Пенітенціарії після захоплення обласного центру зрадили присягу та добровільно погодились працювати на ворога. Від окупанта вони отримали керівні посади в "Управлении службы исполнения наказаний по Херсонской области", що увійшла до "Федеральной службы испонения наказаний". Фігуранти виконували вказівки ворога та забезпечували роботу каральної виправної установи окупантів - утримували в камерах херсонських патріотів, схиляли до покори ув’язнених, агітували до співпраці з загарбником", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що Служба безпеки України передала до суду матеріали стосовно ще 56 депутатів Державної думи Росії, які голосували за визнання так званих "ЛНР" та "ДНР".

Житель Львова у соціальних мережах закликав розділити Україну та утворити "нову державу". Чоловіка затримали та засудили до 5 років 6 місяців позбавлення волі.

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