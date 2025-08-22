Более удобное вторжение: в ISW объяснили, зачем РФ продвигает Стамбульское соглашение

Эксперты убеждены, что Москва настаивает на формуле Стамбульских переговоров 2022 года, как основы для нынешних переговоров по завершению войны.

Таким образом Россия и ее союзники пытаются сохранить право накладывать вето на любую военную помощь Украине со стороны Запада, а также сделать страну нейтрализованной и беззащитной перед будущими вторжениями.

Миссия Лаврова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром 21 августа заявил, что Россия будет действовать по вопросу гарантий безопасности для Украины, основываясь на своем опыте по соглашению Минск-2 2015 года и стамбульским переговорам 2022 года.

Лавров утверждал, что переговоры в Стамбуле в 2022 году базировались на концепции "устранения коренных причин" войны в Украине.

Так он сослался на часто повторяемое Кремлем обвинение, что "коренными причинами" войны является расширение НАТО на восток и якобы дискриминация русскоязычных и связанной с Москвой Украинской православной церкви (Московского патриархата).

Глава российского МИД заявил, что переговоры в Стамбуле в 2022 году должны были бы обеспечить безопасность Украины "честно и коллективно" через группу стран-гарантов, в которые должны были войти постоянные члены Совета Безопасности ООН, Германия и Турция.

20 августа во время встречи с чиновниками Иордании, Лавров также отметил, что Россия была готова подписать соглашение на основе Стамбульских переговоров 2022 года и что эти переговоры являются "хорошим примером" способа договориться о завершении войны.

В ISW убеждены, что последние заявления Лаврова, которые восхваляют переговоры в Стамбуле 2022 года, свидетельствуют о том, что Кремль выбрал главу МИД главным "ретранслятором" давнего российского нарратива о том, что Стамбульские переговоры являются необходимой отправной точкой для нынешних мирных договоренностей.

Затягивание переговоров и лоббирование удобного вторжения

По мнению экспертов Института, соглашение, основанное на переговорах в Стамбуле 2022 года, парализовало бы Украину, поскольку навсегда запретило бы ее вступление в НАТО, ввело бы драконовские ограничения на численность ВСУ и запретило бы получение любой военной помощи от стран Запада.

Проект соглашения также требовал, чтобы Россия и Совет Безопасности ООН, включая Китай (ключевой союзник Москвы), получили бы статус государств-гарантов и чтобы государства-гаранты действовали согласованно в случае нарушения соглашения. Это позволило бы России накладывать вето на западную военную помощь Украине.

В то же время, в ISW отметили, что проект Стамбульского соглашения не накладывал бы никаких ограничений на военные возможности России. Это фактически нивелирует политический и военный потенциал Украины и сохраняет способность армии РФ повторно вторгнуться в Украину в будущем на значительно более выгодных для себя условиях, чем в 2022 году.

"Кремль, вероятно, понимает, что Стамбульское рамочное соглашение 2022 года неприемлемо для Киева, и поэтому продолжает ссылаться на него. Таким образом Москва пытается позиционировать Украину, как не желающую вести переговоры, одновременно затягивая процесс заключения мирных договоренностей на основе доброй воли", - убеждены аналитики Института изучения войны.

Стамбульские переговоры 2022 года

После начала полномасштабной агрессии, в феврале и марте 2022 года, Украина и Россия провели несколько раундов переговоров. Они проходили сначала в Беларуси, а позже в Стамбуле, но стороны так и не смогли достичь реальной договоренности.

Москва утверждает, что по итогам встреч якобы был подготовлен проект так называемого "Стамбульского соглашения". Однако президент Владимир Зеленский заявил, что никаких проектов соглашений не существовало и отметил желание Кремля добиться фактической капитуляции Украины.

По проекту мирного договора образца 2022 года, Украина должна была отказаться от вступления в НАТО, сократить численность ВСУ до 85 тысяч военных и существенно уменьшить арсенал техники и вооружения.

Отдельным пунктом предусматривалось, что Крым остается под контролем России, а вопрос об оккупированном с 2014 года Донбассе должны были обсуждать лично Путин и Зеленский.

Украина предлагала зафиксировать гарантии безопасности на случай нового нападения, в частности закрытие неба и военную поддержку со стороны Запада. Однако Россия отклонила эти условия.