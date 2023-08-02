Белорусские вертолеты залетели в Польшу: эксперт рассказал, могли ли сбить "нарушителей"

Во вторник, 1 августа, воздушное пространство Польши незаконно пересекли два белорусских военных вертолета. Однако необходимости в сбивании "нарушителей" не было.

На вопрос, могла ли Польша сбить белорусские вертолеты, Мусиенко ответил, что это было бы маловероятно.

"Если объективно, то нет. Особенно с учетом того, что они летели на малой высоте и их было сложно обнаружить. Хотя польская сторона знала о военных учениях в Беларуси, поэтому странно, что в условиях, когда рядом находятся тысячи "вагнеровцев", границу не взяли под максимальную охрану", - сказал эксперт.

По мнению руководителя Центра военно-правовых исследований, необходимости отвечать огнем на действия белорусских "нарушителей" не было.

"Но надо понимать, что в следующий раз вертолеты могут залететь на большее расстояние. И польским властям придется столкнуться с новым вызовом", - отметил он.

В то же время Коваленко убежден, что Польша не решилась бы сбивать вертолеты. Потому что страны не находятся в состоянии войны. При условно "мирном" сценарии прежде всего нужно установить связь с экипажем, сообщить о нарушении и предупредить о возможном открытии огня, если вертолет не покинет воздушное пространство.

"Сразу стрелять нельзя... Только когда страны в состоянии войны, на местах могут принять решение об уничтожении вражеского объекта без команды сверху. В данном случае все было не так", - подытожил он.

Белорусские вертолеты пересекли границу с Польшей

Напомним, 1 августа жители польского села Беловеж сообщили, что над их домами пролетали два боевых самолета Беларуси - Ми-24 и Ми-8. Однако власти Польши сначала заявили, что нарушения границы не произошло.

Позже в тот же день, Минобороны Польши подтвердило, что произошло нарушение воздушного пространства Польши двумя белорусскими вертолетами. В ведомстве добавили, что НАТО было проинформировано об инциденте.

Сегодня стало известно, что белорусские вертолеты, нарушившие воздушную границу Польши, охраняли Александра Лукашенко. Диктатор находился в резиденции "Выскули", которая находится в 7,5 км от границы.

Подробнее о вчерашнем инциденте и о том, как на него отреагировали в Польше и НАТО, можно узнать в материале РБК-Украина.

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