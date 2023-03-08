В Мачулищах, неожиданно для горожан, прозвучала воздушная тревога, - Гаюн

В Беларуси в поселке Мачулищи в течение нескольких минут работала воздушная тревога. Горожан не предупреждали о тестировании систем.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт мониторинговой группы "Белорусские Гаюны".

Воздушная тревога в поселке раздавалась в течение 3-4 минут.

"В Мачулищах раздалась воздушная тревога. По словам местных жителей, сирена сработала около 13:40 (по местному времени, - ред.) и продолжалась около 3-4 минут. Судя по местным чатам, жителей не предупредили о тестировании систем оповещения", - пишет пресс-служба.

На Air Alert went off в Machulishchy.

Благодаря местным жителям, в окрестностях 13:40 (Минские времена) и остались за 3-4 минуты.

Judging by local chatrooms, residents были не warned o testing of warning systems. pic.twitter.com/dC6DWCxz19 — Russian Hajun project (@Hajun_BY) March 8, 2023

Стоит отметить, что в Мачулищах расположена авиабаза, которая является местом базирования российских военных. В частности, она используется оккупантами для обстрелов территории Украины.

Фото: авиабаза "Мачулищи" (гугл карта)