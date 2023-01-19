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В Беларуси заявили о приведении в боевую готовность подразделений артиллерии

Фото: в Беларуси заявили о приведении в боевую готовность подразделений артиллерии (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Минобороны Беларуси отчитываются о так называемом "приведении в готовность подразделений артиллеристов". Решение приняли в рамках боевого согласования совместной с россиянами группировки войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минобороны РБ.

"Сегодня в рамках проведения совместных мероприятий боевого слаживания региональной группировки войск (сил) Беларуси и России, артиллерийские подразделения 6-й отдельной механизированной бригады приводятся в готовность к выполнению задач по предназначению", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня в Беларуси также фиксируют активность вражеской российской авиации, что было ожидаемо в рамках совместных учений, которые оккупанты устроили с РБ на ее территории.

Добавим, недавно спутниковые снимки показали развертывание российских войск на одном из полигонов на севере Беларуси.

Между тем в СМИ появилась информация о том, что Россия якобы тайно опрокидывает в Беларусь по железной дороге живую силу, используя для этого цистерны.

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