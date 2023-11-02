RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Белорусы воюют против Украины: ВСУ взяли одного из них в плен (видео)

Иллюстративное фото: ВСУ взяли в плен белоруса, который воевал на стороне России (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Белорусские граждане принимают участие в войне против Украины на стороне России. Одного из таких солдатов удалось взять в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Telegram.

Как отмечают в ГПСУ, украинские защитники недавно взяли в плен 33-летнего белоруса Максима Запеку. 

 

На видео, которое опубликовали пограничники, он признался, что согласился воевать против Украины для того, чтобы заработать денег. Оккупанты обещали ему, что он якобы будет заниматься бытовыми заданиями далеко от линии фронта. 

"Как всегда, россияне не держат слова и достаточно быстро доверчивый белорус попал в украинский плен", - уточняют пограничники. 

Участие Беларуси в войне

Напомним, Беларусь является союзником России с начала полномасштабного вторжения в Украину. В частности, с территории РБ российские солдаты начали наступление на украинскую землю. 

Также первые несколько месяцев россияне обстреливали Украину с территории Беларуси. 

Сейчас же на полигонах Беларуси проходят учения, на которых тренируются российские солдаты. Согласно последним данным, всего на территории РБ находится около 2 тысяч солдат страны-агрессора

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныБеларусьДПСУВойна России против Украины