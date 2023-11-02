Белорусы воюют против Украины: ВСУ взяли одного из них в плен (видео)

Как отмечают в ГПСУ, украинские защитники недавно взяли в плен 33-летнего белоруса Максима Запеку.

На видео, которое опубликовали пограничники, он признался, что согласился воевать против Украины для того, чтобы заработать денег. Оккупанты обещали ему, что он якобы будет заниматься бытовыми заданиями далеко от линии фронта.

"Как всегда, россияне не держат слова и достаточно быстро доверчивый белорус попал в украинский плен", - уточняют пограничники.

Участие Беларуси в войне

Напомним, Беларусь является союзником России с начала полномасштабного вторжения в Украину. В частности, с территории РБ российские солдаты начали наступление на украинскую землю.

Также первые несколько месяцев россияне обстреливали Украину с территории Беларуси.

Сейчас же на полигонах Беларуси проходят учения, на которых тренируются российские солдаты. Согласно последним данным, всего на территории РБ находится около 2 тысяч солдат страны-агрессора.