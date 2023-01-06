"Лучше натовских". Лукашенко похвастался белорусскими аптечками и передал их армии РФ

Самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко похвастался беларусскими армейскими аптечками и передал российским войскам аж пять грузовиков с медицинскими средствами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Беларуси.

Беларусский диктатор посетил полигон Обуз-Лесновский, где располагаются российские войска. Он похвастался новой белорусской аптечкой, которую якобы разработали после замечания его сына.

"Это сын мой младший принес мне натовскую аптечку и нашу. Говорит: "Пап, ну это что такое?". Начал разворачивать... Я начал рассматривать в деталях: натовская, украинская, польская (аптечка - ред.), но они на базе натовских, и российская, беларусская. Те более практичные", - сказал Лукашенко.

Он заявил, что после в Беларуси разработали новые аптечки "лучше натовских", которые его сын одобрил.

"И вот они за пару месяцев сделали аптечку лучше натовской. Когда я принес малому, говорю, ну посмотри. Он развернул, утром мне принес: да, эта, говорит, лучше", - заверил белорусский диктатор.

Аптечки выпускает минское предприятие "Ассомедика", укомплектованы они также белорусскими средствами.

При посещении полигона Лукашенко сказал, что передает российской армии крупную партию индивидуальных аптечек. Размер партии не указан, но на видео видны пять грузовиков с коробками.

Фото: белорусские аптечки, которые по словам Лукашенко, "лучше натовских" (t.me/modmilby)