В Беларусь прибыл новый эшелон с российской техникой: подробности
В пятницу, 6 января, в Беларусь прибыл очередной эшелон российской военной техники. Большая часть из них отмечена свастикой "Z".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минобороны Беларуси.
По данным беларусского ведомства, техника прибывает "в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства".
Тем временем мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщает, что в Беларусь перебросили не менее 50 единиц техники. Примечательно, что на многих грузовиках присутствует опознавательный символ "Z".
По данным мониторщиков, эшелон состоит из около 43-х КамАЗов и Уралов, БАЗ-6306, 5 бензовозов, 2 зенитные установки ЗУ-23-2, полевые кухни и бочки для воды. На одной из машин заметили номера с 44-м регионом РФ - это Западный военный округ.
Фото: очередной российский эшелон, прибывший в Беларусь (t.me/modmilby)
Эшелон с техникой, как утверждает мониторинговая группа, прибыл в Барановичи.
Напомним, вчера в Минобороны Беларуси сообщили, что на территории страны продолжается наращивание совместной с РФ группировки региональных войск. Кроме того, там анонсировали авиационные учения для подготовки соответствующих подразделений.
Также, по данным мониторинговой группы, вооруженные силы Беларуси получили новую партию российских бронетранспортеров БТР-82А.
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