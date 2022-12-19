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Россия хочет научить белорусских летчиков управлять самолетами с ядерным оружием

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Минск, Понедельник 19 декабря 2022 20:32
Россия хочет научить белорусских летчиков управлять самолетами с ядерным оружием Фото: президент России Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 19 декабря, президент России Владимир Путин во время переговоров в Минске с Александром Лукашенко рассказал о запланированных учениях для белорусских летчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию пресс-конференции диктаторов.

"Белорусских военных летчиков планируют научить управлять самолетами, на которые установлены ракеты со специальной боевой частью", - рассказал Путин.

Российский президент не уточнил, о какой именно боевой части идет речь, но, вероятно, он говорил о ядерном вооружении, которое могут переносить модернизированные белорусские самолеты.

Российский президент добавил, что усилится и текущее военное сотрудничество между Россией и Беларусью. В частности, единая система ПВО, работа военной промышленности, совместные учения и другие параметры "единого оборонного пространства".

Напомним, Путин впервые за три года прилетел в Белорусь на встречу с Лукашенко. РБК-Украина собрала главное о встрече лидеров России и Белоруссии.

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