Білоруському опозиціонеру Бабарико дали 14 років в'язниці

Білоруський опозиційний політик і колишній банкір Віктор Бабарико отримав 14 років в'язниці. Він вважався одним з опонентів Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруське "Радіо Свобода" .

Повідомляється, що вирок виніс Верховний суд. Покарання оскарженню не підлягає.

Бабарико намагався взяти участь в президентських виборах в Білорусі в 2020 році і вважався головним суперником Лукашенка. Але за кілька тижнів до голосування його затримали у справі про нібито організацію злочинної групи на базі "Белгазпромбанка" і виведення грошей за кордон.

Інші фігуранти його справи уклали досудові угоди, Бабарико провину не визнав.